بطلة مسلسل «ليه لاء» بالبكيني على البحر في إطلالة صيفية جريئة.. صورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة سارة عبد الرحمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، وذلك عقب نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ شاركت سارة عبد الرحمن بطلة الجزء الثاني من مسلسل «ليه لاء» جمهورها ومتابعيها بصورة لها بإطلالة صيفية، ارتدت بها المايوه البكيني باللون الأسود، وارتدت عليه كاش مايوه متعدد الألوان.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل صورة الفنانة سارة عبد الرحمن بإطلالتها الصيفية، والتي حرصت خلالها على ارتداء المايوة البكييني، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأبرز التعليقات التي تلقتها على تلك الصورة، كالتالي:

تفاصيل صورة سارة عبد الرحمن بالبكيني

حرصت الفنانة سارة عبد الرحمن، بطلة الجزء الثاني من مسلسل «ليه لاء»، على نشر صورتها بإطلالتها الصيفية عبر حسابها الرسمي، وكانت ترتدي سارة عبد الرحمن مايوه بكيني باللون الأسود، وارتدت عليه كاش مايوه ذات ألوان كثيرة ومتعددة، وحرصت في إطلالتها تلك على تصفيف شعرها بقصة «الكحكة»، حتى لا يؤثر شعرها على استمتاعها بمياه البحر.

ظهرت سارة عبد الرحمن في الصورة بإطلالتها الصيفية تلك لتشير أنها تقضي عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، كما ظهرت أيضا أنها تستقل يخت في البحر عندما ظهرت به في الصورة، وكان معها إحدى صديقاتها في الصورة التي كانت تقوم بالتقاط صورة لها على هاتف آخر.

وعقب نشر سارة عبد الرحمن لصورتها بالمايوه البكيني عبر حسابها الرسمي، انهالت عليها الكثير من التعليقات من أصدقائها من نجوم الفن وغيرهم من الجمهور والمتابعين، إذ علقت الفنانة بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فرج على الصورة قائلة «مزازة ولذاذة»، كما علقت الفنانة ميان السيد قائلة «جميلة»، كما علق الجمهور على صورتها تلك قائلين «ماشاء الله.. قمر كالعادة.. الكاريزما بتاعتك رهيبة».

وكانت قد شاركت الفنانة سارة عبد الرحمن في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي كان من أبرزها فيلم «ألف مبروك»، ومسلسل «جار»، وآخرهم الجزء الثاني من مسلسل «ليه لاء» والذي كان يتحدث عن قضية مهمة وشائكة وهي قضية تبني الأطفال.