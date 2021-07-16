الامارات | أميركية تعثر على 18 ثعبانا تحت سريرها

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركية تعثر على 18 ثعبانا تحت سريرها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت امرأة أميركية لحظات من الرعب، بعدما اكتشفت وجود 18 ثعبانا تحت سريرها بينما كانت على وشك النوم. وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم، أن تريش ويلشر من سكان ولاية جورجيا لاحظت شيئا غريبا أسفل سريرها، وهو قطع الزغب تتحرك. لكن الأمر كان أخطر من ذلك بكثير، إذ لاحظت بعد قليل أن هناك شيئا آخر يتحرك في المنطقة ذاتها.

وفي النهاية، اكتشفت تريش 18 أفعى، عبارة عن ثعبان أم و17 فرخا صغيرا لها بعدما قلبت الغرفة رأسا على عقب. وتعتقد تريش أن الأفعى وضعت فراخها خلال يوم واحد تحت السرير.

ونشرت المواطنة الأميركية تفاصيل ما حدث معها على موقع "فيسبوك"، متحدثة عن تجربة مرعبة مرت بها.

وعمد خبير في الحياة البرية إلى جمع الأفاعي من منزل تريش وإطلاقها قرب نهر بمحاذاة بلدة أوغوستا حيث تعيش السيدة الأميركية، كما قالت في منشورها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news