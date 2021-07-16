كورونا اليوم: تحذيرات من متحورات "أكثر خطورة".. والسبب وراء عدم موت الفيروس في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-الصحة العالمية: احتمالات قوية لظهور سلالات أكثر خطورة من فيروس كورونا

حذرت لجنة الطوارئ، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنه من المتوقع أن تنتشر المتغيرات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا "سارس كوف 2" في جميع أنحاء العالم، ما قد يجعل من الصعب إيقاف الوباء.

وحذرت اللجنة في بيان، بشأن الوضع الوبائي، من أن "الوباء لم يقترب من نهايته"، واعترف رئيس اللجنة ديدييه حسين للصحفيين بأن "الاتجاهات الأخيرة مقلقة"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

-السبب وراء عدم موت فيروس كورونا في فصل الصيف

يعول كثير من الناس على قدوم فصل الصيف بدرجات حرارة عالية لإيقاف انتشار الفيروسات وقتلها، خاصة مع انتشار جائحة كورونا في العالم.

وأعلنت الدكتورة نوربوبي مولدوغازيف، كبير ة الباحثين في مختبر المعلوماتية الحيوية بجامعة سيتشينوف الطبية، في حديث لصحيفة "برلامنتسكايا غازيتا"، أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يقتل الفيروسات، ولكن امتصاصه في طبقة الأوزون، يسمح للفيروسات والبكتيريا بالانتشار، موضحة من خصائص ضوء الأشعة فوق البنفسجية القاسي، الذي يستخدم في مصابيح خاصة، قتل الفيروسات والبكتيريا، ولكن هذا الضوء قليل في طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض.

- مسؤول صحي إيطالي: متحور "دلتا" يخترق جرعتي اللقاح

أكد مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كورونا في إيطاليا، ڤالتر ريتشاردي أنه "مع متحور دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا، يمكن للمرء أن يصاب اليوم بالعدوى حتى لو تم تطعيمه".

وأوضح ريتشاردي أن "هذا المتحور، يمكنه أن يخترق دورة التطعيم المزدوجة أيضا، التي تمنح بعض الحماية ضد الأعراض الخطيرة والحاجة للاستشفاء، لكن المتحور يسبب العدوى حتى لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح في 30-35٪ من الحالات، ناهيك عن جرعة واحدة"، وفق ما نشر موقع "روسيا اليوم".