لمن تم تطعيمهم.. انتبهوا للأعراض الـ 21 للإصابة بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفىة

على الرغم من اتجاه معظم دول العالم نحو تطعيم معظم شعوبها، إلا أنه لابد التذكير بأن اللقاحات ليست حلًا سحريًا للقضاء على فيروس كورونا المستجد، فلا تزال هناك إمكانية للإصابة بالفيروس، وتجربة مجموعة كبيرة من الأعراض.

ونستعرض فيما يلي 21 عرضًا محتملاً عند الإصابة بكورونا حتى وإن تم التطعيم بالكامل، وفقًا لموقع express.

في البداية يجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن نسخة دلتا لا تزال مستعرة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن العديد من الأشخاص قد تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا الآن، مما سيساعد في تهدئة بعض المخاوف، ومع ذلك، لا يزال بإمكان المرض الفيروسي اختراق دفاعات الجهاز المناعي.

ونوه تطبيق ZOE COVID Study الذي يجمع بيانات حول الوباء من ملايين المستخدمين في بريطانيا، إلى أنه لا يزال بإمكانك الإصابة بـ كوفيد- 19 بعد التطعيم.

التطور الغريب الذي ظهر من بياناته هو أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن العطس كأعراض مقارنة مع أولئك الذين لم يتم تلقيحهم، مشيرًا إلى أن العطس كثيرًا دون تفسير بعد التطعيم قد يكون علامة على COVID-19

وأفاد بأنه من المهم أن نتذكر أن الرابط بين العطس و COVID-19 ليس قويًا للغاية، كما لاحظ الفريق المسؤول عن التطبيق، إضافة إلى أن العطس هو مجرد عرض واحد محتمل من بين العديد من الأعراض التي يجب أن يبحث عنها حتى أولئك الذين تم تطعيمهم.

ونصح خبراء تطبيق Symptom Study بالانتباه إلى الأعراض العشرين للمرض، سواء تم تطعيمك أم لا، لتشمل القائمة الكاملة لأعراض فيروس كورونا المُبلغ عنها ما يلي:

-ارتفاع في درجة الحرارة (حمى)

-قشعريرة

-السعال المستمر

-فقدان أو تغير في حاسة الشم (فقدان الشم)

-فقدان أو تغير في التذوق (خلل الذوق)

-صداع الرأس

-التعب غير العادي

-إلتهاب الحلق

-الارتباك المفاجئ (الهذيان)، خاصة عند كبار السن

-الطفح الجلدي

-تغيرات في الفم أو اللسان (لسان كوفيد)

-أصابع اليدين أو أصابع القدم الحمراء والتهابها (COVID)

-ضيق في التنفس

-آلام في الصدر

-آلام في العضلات

-صوت أجش

-إسهال

-تفادى وجبات

-آلام البطن

-سيلان الأنف

-العطس.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن اللقاحات لن تمنعك من الإصابة بـ COVID-19، إلا أنها ستجعل المرض الفيروسي أقل فتكًا، فهي فعالة في الوقاية من الأمراض المصحوبة بأعراض لدى غالبية الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية، حسبما أفادت الصحة العامة في إنجلترا (PHE) مؤخرًا.

يستند الحكم إلى دراسة من الصحة العامة في إنجلترا شملت أكثر من مليون شخص في الفئات المعرضة للخطر، ضمن هذه المجموعات المعرضة للخطر الإكلينيكي، سيكون هناك أشخاص يعانون من أشكال أكثر خطورة من المرض، خاصة في المجموعة المثبطة للمناعة، والذين قد لا يستجيبون أيضًا للقاحات.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن العمر هو أكبر عامل خطر للنتائج السلبية بعد الإصابة بفيروس كورون (COVID-19) ، إلا أن بعض الظروف الصحية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

تم ربط مرض السكري والربو الحاد وأمراض القلب المزمنة وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الكبد المزمنة والأمراض العصبية والأمراض أو العلاجات التي تضعف جهاز المناعة، مثل سرطان الدم أو فيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي، بزيادة مخاطر العلاج في المستشفى أو الموت بسبب COVID-19.

وقالت الدكتورة ماري رامزي، رئيسة قسم التحصين في الصحة العامة في إنجلترا، إن هذه البيانات تظهر أن معظم الأشخاص المعرضين سريريًا للإصابة بـ COVID-19 لا يزالون يتلقون مستويات عالية من الحماية بعد جرعتين من اللقاح.

وشددت على ضرورة أن يحصل أي شخص يعاني من حالة مرضية على كلتا الجرعتين، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لأنهم يستفيدون أكثر من الجرعة الثانية.