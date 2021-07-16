غير الماء.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات لترطيب الجسم في الصيف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الترطيب المناسب مهم للغاية لصحتك، إذ يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الشعور بالتعب والصداع ومشاكل الجلد وتشنجات العضلات وانخفاض ضغط الدم وسرعة ضربات القلب.

وقد يؤدي الجفاف لفترات طويلة إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الأعضاء، وفي حين أن تناول الماء مهم جدًا للحصول على الترطيب اللازم إلا أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعدك في ترطيب الجسم في درجة الحرارة المرتفعة، كما ذكر موقع "healthline".

1- الجبن القريش:

هو منتج ألبان صحي ومغذي آخر له خصائص مرطبة، بالإضافة إلى أن نحو 80٪ من وزن الجبن يأتي من الماء.

2- ماء جوز الهند:

يعتبر تناول ماء جوز الهند مفيدًا بشكل خاص للترطيب لأنه غني بالماء والإلكتروليتات.

3- الجريب فروت:

قد يعزز الجريب فروت الترطيب بسبب محتواه المائي العالي، كما أنه غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد يكون لها عدد من الفوائد الصحية.

4- الكرنب:

يساعد تناول الكرنب في العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك الترطيب، وذلك بسبب محتواها من الماء والمغذيات ومضادات الأكسدة.

5- القرنبيط:

يوفر كمية كبيرة من الماء والألياف والعناصر الغذائية.

6- الفلفل:

قد يوفر الفلفل الحلو عددًا من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الماء والعناصر الغذائية، وخاصة فيتامين سي.

7- الطماطم:

توفر الطماطم الكثير من الماء والمغذيات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنها مفيدة للترطيب والحماية من العديد من الأمراض.

8- الزبادي:

هو مصدر كبير للمياه والبروتينات وبعض الفيتامينات والمعادن الهامة، وقد يوفر تأثيرات ترطيب، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

9- الكرفس:

منخفض السعرات الحرارية ومصدر ممتاز للمياه والمغذيات، ويمكن أن تعزز هذه الخصائص العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك الترطيب المناسب.

10- الكوسة:

تساهم بكمية كبيرة في الحفاظ على رطوبتك، كما أنها مفيد لصحتك العامة.

11- المرقة والشوربات:

المرق والشوربات غنية بالمياه وبالتالي فهي أطعمة ممتازة لتضمينها في نظامك الغذائي لتعزيز الترطيب.

12- الخس:

يوفر الخس بعض العناصر الغذائية والألياف المهمة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الماء، والتي قد تساعد في الحفاظ على رطوبتك.