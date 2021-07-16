فوائد مذهلة لزيت شجرة الشاي للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 04:38 مساءً - إذا كان لديك تاريخ طويل مع البثور، فبالطبع أنت على دراية بفوائد استخدام زيت شجرة الشاي للبشرة. فتعرفي على فوائده وكيفية استعماله لمحاربة مشاكل بشرتك.

فوائد زيت شجرة الشاي

فوائد زيت شجرة الشاي

يساعد زيت شجرة الشاي في التخلّص من جميع المشاكل التي تعترض البشرة وتمنعها من أن تبدو نقية ومشرقة.

ينظّف المسام ويحارب حب الشباب بفضل مكوناته المضادة للميكروبات.

يستهدف التربينين 4-أول، وهو مكون نشط في زيت شجرة الشاي، البكتيريا المسببة لحب الشباب، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، فإنه يساعد في تقليل التورم والاحمرار.

لا يتسبب هذا الزيت في جفاف الجلد أو تهيجه أثناء معالجة حب الشباب، فهو يساعد على التئام الجروح والندوب بشكل أسرع حيث يحفز خلايا الدم البيضاء التي تسرّع عملية الشفاء، وهذا يعني أنه يمكن أن يخفف من ندبات حب الشباب.

كيفية استخدام زيت شجرة الشاي للوجه

استخدام زيت شجرة الشاي للوجه

الخطوة 1: أضيفي قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي وخففيها باستخدام 4 قطرات من زيت ناقل مثل اللوز. يعد التخفيف مهماً لتقليل فرص تهيج الجلد.

الخطوة 2: اغمسي قطعة قطن في المحلول وربتيها برفق على وجهك. الخطوة 3: بعد 30 دقيقة، اشطفي وجهك واتبعيه بالمرطب المفضل لديك.

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خلطات طبيعية من زيت شجرة الشاي:

خلطات زيت شجرة الشاي

لمحاربة حب الشباب:

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع 2 ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي. أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي واخلطيهما جيداً.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

لترطيب البشرة الجافة:

امزجي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان غير المطبوخ مع ملعقة صغيرة زيت شجرة الشاي.أضيفي ملعقة صغيرة من جل الصبار إلى الخليط واخلطيهما جيداً. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

بعدها بللي قطن بالماء وأزلي الخليط ببطء من وجهك.

استخدمي هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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