خطوات ضرورية و سهلة للعناية بالقدمين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 04:38 مساءً - تحتاج القدمين لروتين عناية خاص بها تماماً كالوجه والجسم، من هذا عليك اختيار خلطات ومستحضرات تعنى بتنعيم وترطيب وتقشير القدمين حتى تنعمي براحة مثالية أثناء ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة.

وصفات طبيعية للعناية بالقدمين:

وصفات طبيعية للعناية بالقدمين

خلطة لتقشير القدمين:

أنت بحاجة إلى القليل من الملح الخشن، عصير الليمون.

اخلطي المزيج جيداً وافركي به قدميك بواسطة نصف ليمونة.

تابعي المزيد: العناية بالقدمين... أهم الخطوات والخلطات الطبيعية

خلطة لترطيب القدمين:

أنت بحاجة إلى فازلين وكريم مرطب للجسم والقليل من زيت الأرغان.

اخلطي المكونات جيداً، ضعيها على قدميك وارتدي الجوارب طوال فترة الليل.

أما في حال الرغبة باستخدام مستحضرات للعناية بالقدمين فإليك هذه الخيارات التي ستساعد على العناية ببشرة قدميك بشكل فعال وسريع، وهي كالأتي:

مستحضرات للعناية بالقدمين

مقشّر Dermora Foot Peel Mask

مقشّر Dermora Foot Peel Mask

قناع Sephora Clean Foot Mask

قناع Sephora Clean Foot Mask

مقشّر Reboot Revitalizing Foot Peel

مقشّر Reboot Revitalizing Foot Peel

منعّم Tonymoly Foot Peeling Shoes

منعّم Tonymoly Foot Peeling Shoes

تابعي المزيد: اعتني بقدميك قبل انتعال الأحذية الصيفية