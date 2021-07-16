كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 04:38 مساءً - مما لا شك، أن صاحبات الشعر المجعّد يعانين من مشكلة اعتماد بعض موديلات تسريحات الشعر التي يرغبن بها لإطلالة جذابة في العيد. ولكن، لا داعي للقلق بعد اليوم، حيث يقدّم لك "الخليج 365.نت" خلطات لتنعيم الشعر قبل عيد الاضحى بمفعول سحري، ستبهرك نتائجها حتماً.



خلطات لتنعيم الشعر قبل عيد الاضحى

خلطات لتنعيم الشعر قبل العيد

انعمي بشعر ناعم في عيد الاضحى، من خلال تطبيق إحدى هذه الوصفات الطبيعية الفعالة في فرد الشعر المجعّد.



خلطة الصبار

يحتوي الصبارعلى خصائص مفيدة لتنعيم الشعر

يُعتبر الصبار علاجاً فعالاً لمشاكل الشعر، ليس فقط مشكلة الجفاف وإنما يُساعد في تخفيف قشرة فروة الرأس، ويُساعد في تنعيم الشعر، وإكسابه لمعاناً وبريقاً.



المكوّنات:

ملعقتان من هلام الصّبار.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكوّنات وتُوضع على الشعر المُبلّل، وذلك بجعل الخليط يتخلّل الشعر باستخدام اليدين. يترك الخليط على الشعر لمدّة 30 دقيقة. يُغسل الشعر بعد ذلك.



خلطة الحلبة

تساعد الحلبة في تنعيم الشعر وترطيبه أيضاً

تُعدّ خلطة الحلبة فعّالة وسريعة في تنعيم الشعر، وتُرطبه ترطيباً عميقاً، بالإضافة إلى الترطيب والتغذية وعلاج مشاكل الشعر، مثل: القشرة، والتساقط، والحكّة.

المكوّنات:

أربع ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعيّ.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُنْقع بذور الحلبة في الحليب الساخن لمدّة ساعة تقريباً. تُطحن بذور الحلبة المنقوعة مع زيت جوز الهند ولبن الزبادي. يُشطف الشعر باستخدام الماء الدافئ، ثمّ يُوضع القناع على الشعر ويُترك لمدّة 30 دقيقة. يُشطَف الشعر بالماء البارد بعد ذلك. تُكرّر الطريقة 2-3 مرّات في الأسبوع؛ للحصول على شعر كثيف وناعم.

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خلطة الزبادي وزيت الزيتون والموز

تعمل هذه الخلطة على تنعيم الشعر وتغذيته

يُساعد الزبادي على تَقوية الشعر وفردِه ومنعِه من الجفاف. أمّا الموز فإنهُ يمنح الشعر رُطوبة وصحة، كما أن زيت الزيتون غنيٌّ بمُضادات الأكسَدة والفيتامينات المُتنوعة التي تُضفي على الشعر لمعاناً وقُوة.

المكوّنات:

ثمرة من الموز.

نِصف كوب من لبن الزبادي.

4-5 ملاعق كبيرة من زيتِ الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

تقشير الموزة ثم هرسها. مزج عجينة الموز مع المكوّنات أعلاه. توزيع المزيج الناتج على فروة الراس لمدّة تتراوح بين (40 -45) دقيقة. غسل الشعر باستعمال شامبو مُعتدل. يُكرر العلاج مرتين في الأسبوع الواحد؛ للحصول على أفضل النتائج.



خلطة البابايا والموز

للبابايا خصائص مفيدة تعمل على تنعيم الشعر وتعزيز لمعانه

تُساعد هذه الخلطة على تنعيم الشعر، وتعزيز لمعانه الطبيعيّ.

المُكوِّنات:

حبَّة واحدة من فاكهة البابايا.

ثلاث حبَّات من الموز.

ملعقة واحدة من العسل الطبيعيّ.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلَط حبَّة البابايا مع الموز، ثمّ تُضاف إليها ملعقة العسل، وتُخلَط جيّداً. يُوضَع الخليط على الشعر، ويُترَك حتى يجفّ. يُغسَل الشعر، ويُجفَّف بالسشوار.

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خلطة زيت جوز الهند

يفيد زيت جوزالهند في تنعيم الشعر وتعزيز لمعانه

يعمل زيت جوز الهند على تغذية الشعر وجعله صحيّاً وقوياً، كما أنه يُساهم في ترطيبه وحمايته من الجفاف، بالإضافة إلى أنه يعمل على تزويده باللمعان الجميل.

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كمية قليلة من أوراق الكاري.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُضاف أوراق الكاري إلى زيت جوز الهند، ويُسخّن الخليط حتى يُصبح دافئاً. يُترك الخليط حتى يبرد، ومن ثم يوضع على الشعر، وتُدلّك به فروة الرأس بلطف. يُغطّى الشعر باستخدام منشفة دافئة، ويُترك لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة. يُغسل الشعر باستخدام شامبو خفيف. تُكرّر هذه الوصفة مرّةً واحدةً، أو مرتين كل أسبوع، على حسب حالة الشعر.



الآثار الجانبية لتمليس الشعر بطرق غير آمنة:

تساقط الشعر بشكلٍ كبير.

الإصابة بالطفح الجلدي.

إلحاق الضرر بنسيج الشعر الطبيعي.

ظهور مشكلة جفاف الشعر بشكلٍ مُفرط.

تقصّف أطراف الشعر.

ظهور القشرة في فروة الرأس.

تزّيت الشعر بشكلٍ كبير.

جعل الشعر خفيفاً.

ظهور الشيب المبكر في الشعر.

ظهور بعض الأمراض التي قد تُصيب الجهاز التنفسي والبشرة؛ بسبب استخدام مادة الكيراتين في عملية التمليس.

الإصابة بالحكّة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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