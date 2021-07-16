تامر شلتوت يثير الجدل بصورته مع مي حلمي «أنت العريس المنتظر؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم أن الإعلامية مي حلمي، لم تكشف عن هوية العريس المنتظر، بعدما أعلنت عن ارتباطها العاطفي بالحديث عن ذلك عبر «إنستجرام» واستقبالها للتهنئة من متابعيها.

لكن، الصورة التي نشرها الفنان تامر شلتوت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجمعته بالإعلامية مي حلمي، أثارت حيرة كثيرة، وجاءت الصورة داخل متن الطائرة واكتفى بتعليق رمزى ووضع «إيموشن» قلب ووردة.

وجاءت بعض التعليقات على الصورة: «أنت العريس ولا إيه طمني يا ابني.. اوعى تكون العريس المنتظر.. هي دي العروسة؟.. يبقى أنت العريس مي اللي قالت مفاجأه ومش عاوزه اتكلم صح».

مي حلمي تكشف عن زواجها قريبا

وعلى مدار الأيام الماضية نشرت الإعلامية مي حلمي عدة صور عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام» كشفت من خلالها عن ارتباطها العاطفي، واقتراب موعد زواجها وكتبت: «يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى» وأرفقت «إيموجي» لعروسين يتوسطهما قلب باللون الأحمر.

وقبل ذلك نشرت مقطع فيديو من آخر لقاء لها مع الإعلامية سارة الدنداروي في برنامج «Trendin» وكشفت خلاله عن علاقتها العاطفية وردت على سؤال وجه لها بـ«احتمال» وعلقت على المقطع: «بقى أكيد».

وحرصت مي حلمي على عدم كشف هوية الشخص الذي تستعد للزواج منه، «مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين».

ونفت مي حلمي عودتها لطليقها الفنان الشاب محمد رشاد قبل أيام، إذ تلقت تعليقا من أحد متابعيها «أنتم بترجعوا لبعض وهتروشونا ولا ايه»، في إشارة لزوجها السابق المطرب محمد رشاد، وردت «مي»، على سؤال المتابعة، قائلةً: «أما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزيني أفرح في اللي جاي».