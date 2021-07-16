نانسي نور.. 10 معلومات عن مقدمة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت المذيعة نانسي نور، المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في استاد القاهرة الدولي، وبمقدمة حماسية رائعة أصبحت نانسي نور واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية، ويبحث عنها الجمهور، لمعرفة كل التفاصيل عنها، وفيما يلي أبرز المعلومات عن نانسي نور، مقدمة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.

من هي المذيعة نانسي نور؟

نانسي نور، هي إعلامية مصرية، تبلغ من العمر 30 عاما.

تخرجت نانسي نور في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012.

بداية نانسي نور كانت مع برنامج «عز الشباب»، الذي أذيع عبر قناة «روتانا مصرية».

انتقلت نانسي نور بعد ذلك إلى قناة «CBC إكسترا»، وقدمت عليها عديد من البرامج.

من أبرز برامج نانسي نور، «هذا الصباح»، و«ما وراء الحدث»، وبرنامج «هنا العاصمة».

أصيبت نانسي نور في وقت مبكر من العام الحالي بفيروس كورونا المستجد.

اختيرت نانسي لتقديم الحفل لبراعتها في تقديم نشرات الأخبار والبرامج الحوارية في الفترة الأخيرة.

ارتدت نانسي نور في الحفل بدلة كلاسيك من الأوف وايت، والستان، واختارت توب أبيض، ليكتمل بها لوك ملائكي.

يتابع نانسي نور عبر إنستجرام أكثر من 100 ألف شخص.

تحب نانسي نور السفر، وتشارك متابعيها دوما بتفاصيل من حياتها.

مؤتمر حياة كريمة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى استاد القاهرة، لحضور فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، الذي بثته عدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

وأظهرت باللقطات التي رصدتها كاميرا «الوطن»، حضور آلاف المواطنين قبل وقت قصير من انطلاق الاحتفالية، التي شهدت إطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وتتضمنت الأجندة الخاصة بالفعالية، عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح المبادرة الرئاسية، وبدايتها، وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، بجانب العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.