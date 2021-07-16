طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وسريعة مثل المطاعم.. وصفة نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البيتزا من الأكلات الأكثر شعبية المحببة للمصريين والإيطاليين، ما يجعلهم يحرصون على تناولها عند الذهاب لتناول الطعام في المطاعم، نظرا لأن شيفات المطاعم المتخصصين يقومون بإعدادها بطريقة احترافية، ولكن في هذه الأيام وعلى مدار العامين الماضيين وخصوصا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، يحرص الكثيرون على إعداد الأكلات المختلفة في المنزل وتجنب تناول الطعام الجاهز الذي يتم تحضيره في المطاعم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخوفا من جائحة فيروس كورونا، اتجه الكثيرون إلى البحث عن طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وسريعة مثل المطاعم، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل البيتزا وفق وصفة خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الأيد»، كالتالي:

مقادير عمل البيتزا بطريقة سهلة وسريعة مثل المطاعم

- يتم الاستعانة بـ 2 كوب دقيق.

- ربع كوب زيت أو أكثر ملعقة كبيرة خميرة.

- ثم يتم الاستعانة برشة ملح.

- ثم يتم الاستعانة بـ 2 ملعقة كبيرة سكر.

- كما يتم إضافة كوب ماء دافىء أو أقل للعجن.

- كمية مناسبة من الزعتر، والتي تكون دائما حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وسريعة مثل المطاعم

- قومي خلط الدقيق مع كمية مناسبة مع الخميرة وكمية مناسبة أكثر من الملح والسكر واللبن البودرة.

- ثم بعد ذلك قومي بإضافة كمية مناسبة من الزيت وكمية أخرى منالماء ويقلب الخليط.

- قومي بترك العجينة حتى تتخمر ثم قومي بفردها.

- يتم وضع عصير الطماطم على النار لعمل الصوص مع الثوم والزعتر والزيت والملح والفلفل الأسود حتى تمام التسبك.

- يتم وضع الصوص على نصف عجينة البيتزا مع شرائح الدجاج المسلوقة والفلفل.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة الزيتون والجبنة الرومي والموتزاريلا.

- ثم بعد ذلك يتم وضعها في الفرن حتى تمام النضج.