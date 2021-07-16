في دنيا تانية.. شقيقات حلا شيحة يتجاهلن أزمتها مع تامر حسني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بينما دخلت الفنانة حلا شيحة، في حالة جدل مع أبطال فيلم «مش أنا»، خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت رسميا باعتبارها بطلة العمل، تبرؤها من الفيلم، ورفضها طرح كليب أغنية «بحبك» بمشاهد احتضانها من الفنان تامر حسني، عبر موقع «يوتيوب»، ما جعل الأخير يفتح النار عليها، ويدخل في مشادة مع زوجها معز مسعود، فيما يبقى أخوات هنا شيحة بعيدين عن معركتها الأخيرة.

هنا شيحة تستعد لمعركة «الاغتصاب الزوجي»

في بداية الشهر الجاري، أعلنت الفنانة هنا شيحة، الانتهاء من تصوير مشاهدها من فيلم «النهاردة يوم جميل»، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض المصرية والعربية، عقب مشاركتها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وتخوض «هنا» بطولة فيلم «النهاردة يوم جميل» الذي يناقش قضية الاغتصاب الزوجي، مع عدد من الفنانين منهم: باسم سمرة، نجلاء بدر، محمود الليثي، أحمد وفيق، انتصار، وفراس سعيد، سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.

وكانت هنا شيحة، خطفت الأنظار في حفل ختام مهرجان أسوان لسينما المرأة بفستان سوارية، كما رفضت في حفل الختام، التعليق على مشكلات شقيقتها حلا شحية، الشخصية، قائلة: «إنها ليس من حقها الحديث عنها».

وتستمر هنا شيحة في نشر صور وفيديوهات قصيرة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور «انستجرام»، بينما تتحاشي الحديث عن مشكلات وأزمات شقيقتها حلا شيحة.

رشا شيحة تنشر صورها برفقة أسرتها

تحرص رشا شيحة، شقيقة الفنانة حلا شيحة، على نشر صورها برفقة زوجها وأبنائها باستمرار عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام، وتتجاهل الحديث عن أزمة شقيقتها، وأيضًا لم تنشر أي صورة لها، وكذلك خلت الصور الجماعية مع أشقائها من صورة حلا، لدرجة أن متابعيها تسائلوا «فين حلا».

مايا شيحة تتجاهل أزمات شقيقتها

تنشر الفنانة مايا شيحة، التي شاركت في بطولة فيلم «أسرار البنات»، صورها باستمرار عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام، وكذلك تنشر صور لممارستها رياضة اليوجا، ولم تتحدث مطلقًا عن أزمة شقيقتها.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعل كبير حول أزمة حلا شيحة وزوجها معز مسعود، مع الفنان تامر حسني، بسبب الرسائل المتبادلة بينهم عبر «السوشيال ميديا»، التي تفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن والغناء.