نجل حميد الشاعري يهاجم منتقدي حلا شيحة: قمة الإلحاد.. ربوا بناتكم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فجرت الفنانة حلا شيحة، اشتباكا عنيفا ومعقدا، متعدد الأطراف وممتد منذ صباح أمس، حتى تصدر اسمها «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت قضايا جدلية كثيرة، بعدما اعترضت بطريقة حادة، على نشر فيديو كليب أغنية «بحبك» للفنان تامر حسني، إذ ظهرت بين أحضانها في بعض اللقطات المقتطعة من فيلم «مش أنا» التي شاركته في بطولته.

اعتراض «حلا» على المشاهد وتبرئها من الفيلم، أثار ضدها حالة من الانتقاد والهجوم الشديد، سواء من زملائها بالوسط الفني أو من متابعيها عبر «السوشيال ميديا» أو من الجمهور العادي وعشاق الفن والسينما، ودخل أيضا زوجها الداعية الإسلامي معز، على خط الأزمة، مدافعًا عنها أمام موجات الغضب العالية التي طالته أيضا.

ولم يكن معز مسعود، المدافع الوحيد عن زوجته حلا شيحة، إذ تضامن معها أيضًا «نديم» نجل الفنان حميد الشاعري، الذي هاجم عبر حسابه على «فيسبوك» البنات اللائي انتقدن الفنانة، قائلًا: «فى بنات مش عاجبها كلام حلا شيحة، وده بقى قمة الإلحاد».

وواصل نديم حميد الشاعري: «الجيل الجديد مش متقبل الستر، الحقوا بناتكم عشان 10 سنين كمان مصر مش حتبقى بلد الإسلامية باللي بنشوفه ده.. بتتريقى على إيه بنتى؟!؟!؟.. على الستر!؟!؟.. أنتى بس مش مصدقة فى حد بالقوة دى، وإنه ممكن يتغير للأحسن.. ربوا بناتكم».

وفي منشور آخر، هاجم نديم، المنتقدات لـ حلا شيحة، إذ كتب: «عارفين اللي يرجع لربنا، وبعدين ينساه تانى، وبعدين يرجعله، مينفعش يتقال عليه معندوش مبدأ، ممكن نقول مكنش قوى كفاية.. لكن اللي معندوش مبدأ فعلًا اللي مش بيحس بالناس اللى تابت، ويخوض فى أعراضهم بكل سهولة، ويقرر أنهم ناس وحشة.. الناس دى متتعاشرش عشان حيجوز عليك فى يوم من الأيام.. احذروا المتقلبون والمتقلبات وفاقد الشىء».

رسالة حلا شيحة

كانت الفنانة حلا شيحة نشرت عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أمس، رسالة نارية للفنان تامر حسني، بعد طرحه كليب أغنية «بحبك»، من فيلم «مش أنا»، الذي شاركته بطولته مؤخرًا.

وكتبت حلا، خلال منشورها: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

وتابعت: «إحنا كلنا عندنا اختبار في الدنيا، وأحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إنك جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقي فن بجد».