الامارات | ثلاثة أطنان كوكايين في براميل مهروس الموز بهولندي

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أطنان كوكايين في براميل مهروس الموز بهولندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف مسؤولو الجمارك الهولنديون ثلاثة أطنان من الكوكايين مخبأة بين براميل مهروس الموز في ميناء روتردام.

وقال ممثلو المدعي العام اليوم الجمعة إن المخدرات التي تبلغ قيمتها السوقية 266 مليون دولار اكتشفت أوائل الأسبوع في حاوية قادمة من الإكوادور.

وقالت السلطات إنها إحدى أكبر كميات الكوكايين على الإطلاق التي تكتشف في الميناء. وجرى تدمير المخدرات من حينها.

كانت الحاوية متجهة إلى شركة في بازل بسويسرا يعتقد المحققون أنه ليس لها علاقة بعملية التهريب.

وقال مسؤولو الجمارك الهولنديون الأسبوع الجاري إنه تم ضبط نحو خمسين طنا من المخدرات المتجهة إلى الموانئ الهولندية في النصف الأول من 2021.

وجرى ضبط نحو 22 طنا في هولندا نفسها واكتشف محققو الجمارك 28 طنا في الخارج.

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