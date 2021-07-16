محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تجلب الشيخوخة الكثير من التغييرات في الجسم وتجعل الناس أكثر عرضة للمشاكل الصحية، من إعتام عدسة العين وآلام الرقبة إلى مرض السكري والخرف، هناك قائمة لا حصر لها من التحديات الصحية التي يواجهها الأشخاص مع تقدمهم في السن.

الانتفاخ هو إضافة أخرى لهذه القائمة الطويلة من المشاكل الصحية التي تصيب كبار السن، إليكم 5 أسباب تجعلنا نشعر بانتفاخ البطن أكثر مع تقدمنا في العمر وفقا لموقع timesofindia.

ما الذي يسبب الانتفاخ؟

بشكل عام، يشعر الأشخاص من جميع الفئات العمرية بالانتفاخ من وقت لآخر، لكن المشكلة تتكرر مع تقدم العمر، يحدث انتفاخ البطن عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغاز، هذا يجعلهم يشعرون بأنهم محشوون، مشدودون، منتفخون وغير مرتاحين، يُعد انتفاخ البطن المفرط وقرقرة البطن بعض الأعراض الشائعة الأخرى للانتفاخ، يمكن أن يحدث الانتفاخ بسبب الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة أو التدخين أو مضغ العلكة أو متلازمة الأمعاء المتهيجة أو الإمساك أو تراكم الغازات، في حالة كبار السن، يحدث الانتفاخ المتكرر بسبب العوامل التالية.

حساسية الطعام

مع تقدمنا في العمر، تصبح معدتنا أكثر حساسية لبعض أنواع الأطعمة التي نتناولها، تبرز المشكلة بشكل أكبر في حالة إدخال الألياف من بعض الفواكه والخضروات المحددة، واجهت المعدة صعوبة في هضم الألياف، مما يؤدي غالبًا إلى مشكلة انتفاخ البطن أو انتفاخها، بالنسبة لكبار السن، يوصى بتناول وجبة خفيفة مطبوخة بشكل صحيح، يجب عليهم مضغ طعامهم بشكل صحيح قبل تناوله، إذا كانت المشكلة شديدة، فعليهم تجنب الأطعمة التي غالبًا ما تؤدي إلى الانتفاخ.

انخفاض حمض المعدة

مع تقدم العمر، تقل كمية الحمض الموجودة في البطن المسؤولة عن هضم الطعام، ويلاحظ أنه في كبار السن ينخفض إنتاج البيبسين بحوالي 40 في المائة، يؤدي انخفاض البيبسين إلى صعوبة تكسير البروتين في الجسم، مما يجعل الناس ينتفخون، للتغلب على هذه المشكلة، قد يقلل الأشخاص من تناول المصادر الحيوانية للبروتين وإضافة المزيد من البروتين النباتي.

الدواء

قد تكون بعض الأدوية مسؤولة أيضًا عن مشكلة الجهاز الهضمي لديك، يمكن أن يكون الانتفاخ من الآثار الجانبية للأدوية مثل الأسبرين ومكملات الألياف وبعض مسكنات الألم، في حالة وصفك لبعض الأدوية الجديدة التي تسبب انتفاخ البطن أو كنت تشعر بعدم الارتياح بسبب بعض الأدوية، استشر طبيبك.

حالات أخرى

قد تؤدي بعض الحالات الأخرى التي تظهر غالبًا في سن الشيخوخة إلى الانتفاخ وعدم الارتياح.

متلازمة القولون العصبي

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض كرون

ارتجاع معدي مريئي

مرض التهاب الأمعاء

التهاب القولون التقرحي

السكري