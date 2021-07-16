تعاني من مشاكل فى المعدة.. تعرف على أبرز 8 أطعمة سهلة الهضم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني بعض الأشخاص من ظروف صحية تجعل الكثير من الأطعمة صعبة الهضم بالنسبة لهم، إذن ما هي الخيارات الغذائية الصحية التي يمكن أن يتخذها الشخص إذا كان يعاني من مشاكل في المعدة والهضم؟

1- الأرز الأبيض:

يعتبر الأرز مصدرًا جيدًا للطاقة والبروتين، ولكن ليست كل الحبوب سهلة الهضم، حيث يمكن أن يساهم الأرز الغني بالألياف، مثل الأرز البني، في مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والانتفاخ والغازات، وعند البحث عن الحبوب السهلة على الجهاز الهضمي، قد يكون الأرز الأبيض خيار أفضل بدلاً من البني أو الأسود أو الأحمر، كما سيحتوي الأرز الأبيض على فيتامينات ومعادن إضافية، مما يعزز قيمته الغذائية، وذلك وفق ما أورد موقع "medicalnewstoday".

2- الموز:

يوفر الموز الكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، ويمكن لمعظم الناس هضمها جيدًا، كما أنه يوفر السوائل، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو الإمساك.

3- عصير التفاح:

الفاكهة جزء من نظام غذائي صحي وغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الألياف الموجودة في الفاكهة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، لذا يساعد الطهي على تكسير الألياف، مما يسهل عملية الهضم، لهذا السبب، يمكن أن يكون هضم عصير التفاح أسهل من هضم التفاح غير المطبوخ، بالإضافة إلى أن عصير التفاح يحتوي أيضًا على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان قد تساعد في علاج بعض أنواع الإسهال.

4- البيض:

يسهل تحضير البيض المسلوق أو المخفوق وتناوله وهضمه، وغالبًا ما تكون مناسبة للأشخاص الذين يتعافون من فيروس في المعدة أو من الغثيان.

5-البطاطا الحلوة:

توفر البطاطا الحلوة الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تكون أسهل في الهضم من الألياف غير القابلة للذوبان، كما تعمل الألياف القابلة للذوبان أيضًا على زيادة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي.

6- الدجاج:

الدجاج مصدر للبروتين الخالي من الدهون، والذي يساعد الجسم على إصلاح نفسه، كما يوفر الدجاج أيضًا مجموعة من المعادن وفيتامينات ب، بالإضافة إلى أن الدجاج سهل الهضم، كما أنه لا يحتوي على ألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي.

7- سمك السلمون:

يحتوي السلمون على البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومجموعة واسعة من المعادن وفيتامينات ب، كما يساعد طهي السلمون بدون إضافة الدهون أو الزيت في تسهيل هضمه.

8- الخبز الأبيض:

مثل الأرز الأبيض، فإن الخبز الأبيض أسهل في الهضم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مثل خبز القمح، وذلك لأن الخبز الأبيض يحتوي على نسبة ألياف أقل من المخبوزات الأخرى.