النجمات العربيات يتألقن بالبدلات الذكورية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 01:49 مساءً - تعتبر البدلة من أكثر التصاميم التي تحتاج إليها السيدة في خزانتها سواء في المناسبات الرسمية أو حتى في السهرات. وهي من القطع التي تزيد من رصانة الإطلالة وأناقتها، خاصة بعد أن اكتسبت لمسات إبداعية ومبتكرة جعلتها أحدى أبرز الخيارات التي تلجأ إليها السيدة في مختلف الإطلالات.



دانييلا رحمة

دانييلا رحمة- الصورة من حسابها على انستغرام



في إحدى الجلسات التصويرية، اختارت دانييلا رحمة بدلة من توقيع دار دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana نسّقت معها قبعة بيريه باللون الأسود. تتميّز البدلة بقماشها المزيّن بالمربّعات وبسترتها المزيّنة بورود كبيرة نافرة.

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كارلا حداد

كارلا حداد- الصورة من حسابها على انستغرام



في برنامجها maleفي، أطلّت كارلا بسترة مصنوعة من قماش الساتان اللامع باللون الأزرق الميتاليكي، مؤلفة من سترة ضخمة وسروال قصير بقصّة ضيّقة ونسّقت معها توب سوداء وحذاء من الجلد اللامع باللون الأسود.

وفي إطلالة ثانية لها، اختارت كارلا بدلة مقلّمة باللون الرمادي نسّقت معها قميصاً باللون الأزرق وحذاء مصنوعة من الشاموا باللون الرمادي.



هيفاء وهبي

هيفاء وهبي- الصورة من حسابها على انستغرام



في إحدى المناسبات حضرت هيفاء وهبي ببذلة باللون الأبيض مؤلفة من سروال كلاسيكي وسترة، نسّقت معها قميصاً مصنوعاً من الدانتيل باللون الأسود.

وفي إطلالة أخرى لها، تألقت هيفاء ببدلة باللون الأكوا الزاهي وانتعلت مع البدلة حذاء صندل باللون الذهبي المشرق.

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ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا- الصورة من حسابها على انستغرام



بدورها تألقت ستيفاني صليبا ببدلة مقلّمة مؤلفة من سروال واسع وفضفاض وسترة طويلة مزيّنة بجيبين كبيرين وحزام زيّن خصرها.



نجوى كرم

نجوى كرم-الصورة من حسابها على انستغرام



هذه الإطلالة لنجوى كرم حصدت الكثير من الإعجاب والإشادة من قبل متابعيها، حيث اختارت إطلالة كاملة باللون الأبيض مؤلفة من سروال فضفاض وسترة واختارت مع هذه البدلة قميصاً باللون الأبيض أيضاً مزيّنا بعقدة عند ياقته.

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