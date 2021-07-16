«صورة بالموبايل».. تقود أم لاكتشاف إصابة رضيعها بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة حدثت مع سيدة قادتها المصادفة لاكتشاف إصابة رضيعها بالمرض الخبيث، وبفضل معرفتها المبكرة للمرض نجحت في مساعدة طفلها للشفاء منها والعيش بسلام، فعادة ما ينجح الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض للحفاظ على صحة الأعضاء والحياة.

وكانت الواقعة التي حدثت مع جوزي روك، حين التقطت صورة مع رضيعها «آشر» الذي كان يبلغ حينها 3 أشهر، قادتها لاكتشاف أن رضيعها مصاب بالسرطان، إذ قالت «كنت ألتقط الصور فقط.. تغيرت الإضاءة في الغرفة قليلًا.. والتقطت الكاميرا الصورة.. فظهرت حدقت العين بيضاء»، بحسب ما ذكره موقع «سبوتينك».

وكان «آشر» مصاب بالورم الأرومي الشبكي، وهو أحد أنواع الأورام السرطانية الخبيثة في العين، وعادة لا ينتبه الجميع لمثل هذا المرض، ويمكن الخلط بين ظهور حدقة العين بصورة بيضاء وبين وميض الفلاش.

ووصفت منظمة « Know the Glow» أن التوهج كابيضاض الدم، هو عبارة عن بقعة بيضاء أو صفراء في حدقة عين واحدة أو كلتا العينين، ولا ينتبه الجميع لمثل هذا التوهج، وشدد المتخصصون في المنظمة إذ لاحظت ظهور نفس المشكلة أكثر من مرة عند التقاط الصورة، فأن الأمر يستحق التقاط صور إضافية. إذا أظهرت نفس المشكلة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.

وأوضحت المنظمة أنه يمكن أن يشير هذا التغيير إلى ما لا يقل عن 20 مرضا مختلفا في العين، منها أيضًا عدوى العين أو انفصال الشبكية أو الحول أو إعتام عدسة العين.

وفي حالة الطفل آشر، الذي كان مصاب بالورم الأرومي الشبكي، وبفضل اكتشف المرض في صورة مبكرة، تمكن الطفل من الشفاء تمامًا، والآن الولد يبلغ من العمر سبع سنوات وهو بصحة تامة.