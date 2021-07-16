مريهان عمرو.. فيديو قديم غريب يجمعها بـ خالد عليش: التقل صنعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن علاقة الثنائي خالد عليش، ومريهان عمرو بدأت منذ شهور، فهو كثير التواجد على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر التعليقات التي تشيد بشكلها وجاذبيتها، كما أنها نشرت فيديو غريب جمع الثنائي، وذلك عبر تطبيق «تيك توك»، وأعادوا نشره عبر «إنستجرام»، وكان عنوان الفيديو «التقل صنعة»، ومثل فيه الثنائي سويا مشاهد كوميدية كانت فيها مريهان عمرو تحاول مداعبة خالد عليش، ولكن دون جدوى من الأخير.

تفاصيل فيديو مريهان عمرو وخالد عليش

نشرت مريهان عمرو فيديو لها مع خالد عليش في شهر أبريل الماضي، بعنوان «التقل صنعة»، وظهرت فيه وهي تحاول أن تتحدث معه ولكن دون جدوى، فتقول له، «أنت عمرك فكرت؟»، ليرد عليها، «لا مفكرتش»، كما قالت له، «طب حبيت؟»، ليرد، «مبحبش»، وهكذا في فيديو كوميدي تفاعل معه عدد كبير من الجمهور والمتابعين.

وكان من بين التعليقات، «عسل والله»، و«طيب مش هتفرحونا بيكم»، و«لايقين على بعض جدا».

من هي مريهان عمرو

تعمل مريهان عمرو مذيعة رياضية في قناة «أون تايم سبورت»، كما أنها مذيعة بـ«راديو هيتس».

عملت مريهان عمرو بالصحافة بوقت سابق.

يتابعها نحو 250 ألف شخص على «إنستجرام».