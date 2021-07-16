أمل الأنصاري تحتفل بعقد قران شقيقتها أمل على يعقوب بوشهري: أنت الأب وقت الانهزام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها عارضة الأزياء السعودية الشهيرة أمل الأنصاري، وذلك عبر نشرها عدد من مقاطع الفيديوهات والصور عبر حسابها الرسمي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لشقيقتها فاطمة حجازي من حفل عقد قرانها على المدون الشهير ونجم السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري، واحتفلت أمل الأنصاري بشقيقتها بنشر صورها عبر حسابها الرسمي، ما جعل متابعيها يبحثون عنها، لتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل "جوجل".

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل احتفال أمل الأنصاري بعقد قران شقيقتها فاطمة الأنصاري على المدون الكويتي يعقوب بوشهري، وفق ما نشرته عبر حسابها الرسمي عبر موقع تداول الصور والفيدوهات "إنستجرام"، كالتالي:

تفاصيل احتفال أمل الأنصاري بعقد قرا شقيقتها

نشرت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة عددا من الصور والفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لشقيقتها والتي تدعى فاطمة الأنصاري من حفل عقد قرانها على المدون الكويتي الشهير يعقوب بوشهري.

وحرصت أمل الأنصاري على تهنئتها من خلال صورة لشقيقتها بإطلالتها في عقد قرانها، وعلقت عليها قائلة "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، طفح السرورو على حتى أنني من فرط ما قد أسرني أبكاني، تم بحمد الله عقد قران أختي فاطمة على الصاحب وقت الفرح والأخ وقت الضيق والأب وقت الانهزام والحبيب في كل وقت يعقوب بوشهري.. الله يباركلك ويحفظك.. حصنتك بـ لا إله إلا الله".

وجدير بالذكر أنه منذ شهور عدة كانت قد تداولت أنباء عن خطوبة فاطة الأنصاري على يعقوب بوشهري، وذلك بعد أن أهداها أغنية باسمها بصور راشد الماجد، كما حرصت هي عقب طرح الأغنية على نشر صورتها مع باقة ورود حمراء، ورجح المتابعون أن تلك الباقة قد تكون هدية من يعقوب بوشهري.