بائعة الحلويات التي بكت لإلغاء «أوردر» في الأحساء تتلقى هدية كبيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بائعة الحلويات التي بكت» هو عنوان مقطع فيديو متداول على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كشف عن حالة البكاء الشديدة التي صاحبت سيدة سعودية في محافظة الأحساء السعودية، بسبب تعرضها للمتاعب من أحد زبائنها.

وكانت الواقعة التي أدت لبكاء السيدة بعدما رفض أحد عملائها استلام الطلب الذي حجزه، ما أدى لخسارتها 100 ريال سعودي، لتخرج السيدة السعودية في مقطع فيديو متحدثة عن المعاناة التي تعيشها بسبب رفض بعض عملائها استلام الطلبات التي جرى حجزها، ما يجعلها تتعرض لخسائر مادية.

بائعة الحلويات الباكية تتلقى مساعدة مالية

ولاقى مقطع فيديو السيدة السعودية تفاعلا كبيرا من المتابعين ما أدى لتدخل أحد مشاهير تطبيق «سناب شات» وهو عزوز ثامر، إذ أعلن تبرع والده بمبلغ مالي كبير للسيدة الباكية، وقال «ثامر» إن والده أمر بالتواصل مع بائعة الحلويات لمساعدتها وأنه سافر من عنيزة إلى الأحساء تحديدًا من أجل مقابلة صاحبة الكليب، حيث التقاها وأعطاها 50 ألف ريال.

وعبرت «بائعة الحلويات الباكية» عن سعادتها وامتنانها لمساعدتها، كما أشاد متابعو «تويتر» بثامر عزوز فكان من بين التعليقات «في ميزان حسناته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. الله يجزاه خير جبر بخاطرها.. الله يطول في عمره ويديله الصحة والعافية»، لكن تعرض ثامر عزوز لبعض الانتقادات أيضًا بسبب الإفصاح عن فعل الخير «كانت أحلى لو من غير ما تعلن.. مش حلوة تصور أبوك وهو يتصدق.. المفروض تكون خبيئة بينك وبين الله».