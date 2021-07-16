5 طرق تساعدك على تنظيف أذنيك بطريقة آمنة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل تشعر بأن أذنيك مسدودتان؟ يمكن أن يتراكم الشمع الزائد أحيانًا ويجعل السمع صعبًا، وفي الوقت نفسه، ربما قرأت أن استخدام أعواد القطن ليس طريقة آمنة لإزالة الشمع.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تنظيف أذنيك بأمان، ومتى يجب أن ترى طبيبك، كما ذكر موقعا "food.ndtv" و"healthline".

1- المياه المالحة:

يعتبر الماء المالح من أفضل حلول إزالة شمع الأذن التي يمكن استخدامها في المنزل، حيث إنه يخفف الشمع المتراكم داخل الأذن ما يجعله سهل التنظيف.

اخلط ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ حتى يذوب الملح تمامًا، ثم انقع قطعة قطن في المحلول وقم بإمالة الأذن المصابة لأعلى ثم اضغط على الكرة القطنية لوضع بضع قطرات من الماء المالح في الأذن والبقاء في نفس الوضع لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.

وبعد ذلك، قم بإمالة رأسك في الاتجاه المعاكس للسماح بتصريف المياه المالحة وبعدها نظف الجزء الخارجي من أذنك بقطعة قماش نظيفة لإزالة الشمع الملين.

2- زيت الزيتون:

زيت الزيتون علاج شائع لإزالة شمع الأذن، إذ يساعد على تبطين الأغشية والحماية من الالتهابات المسببة للماء، ويساعد أيضًا على تليين شمع الأذن وتسهيل إخراجه وذلك بفضل بخصائصه المطهرة.

قم بتسخين زيت الزيتون قليلاً وباستخدام قطارة، ضع ثلاث إلى أربع قطرات في الأذن واتركها لتستقر لمدة عشر دقائق حتى يصبح شمع الأذن ناعمًا وقم بإمالة رأسك جانبًا وإزالة الزيت والشمع باستخدام براعم الأذن.

3- الماء الدافئ:

يساعد الماء الدافئ أيضًا في التخلص من الشمع الزائد، لذا تأكد من استخدام الماء النظيف، واستخدم حقنة منقوعة في الماء الساخن وصب بضع قطرات في الأذن، واتركها لمدة دقيقة ثم صفيه عن طريق إمالة رأسك إلى الجانب الآخر.

4- منعم شمع الأذن:

تبيع العديد من الصيدليات قطرات الأذن التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعمل على تليين الشمع، وعادة ما تكون هذه القطرات حلاً، وقد تحتوي على:

زيوت معدنية.

زيت أطفال.

جلسيرين.

بيروكسيد الهيدروجين.

محلول ملحي.

5- بيروكسيد الهيدروجين:

إنه العلاج الأكثر فعالية لتراكم شمع الأذن، وذلك نظرًا لخصائصه الفوارة، يمكنه إزالة شمع الأذن والحطام من قناة الأذن بسهولة بالغة، لذا قم بخلط الماء مع بيروكسيد الهيدروجين بكميات متساوية واستخدم قطارة لإسقاط هذا المحلول في الأذنين واتركه لبعض الوقت، ثم قم بإمالة رأسك نحو الجانب الآخر لتصريف المحلول وبعدها امسح شمع الأذن باستخدام قطعة قماش نظيفة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تشمل أعراض انسداد شمع الأذن ما يلي:

الشعور بامتلاء الأذن.

ضعف السمع.

آلام الأذن.

قد تشير أيضًا إلى مشكلة طبية أخرى، مثل العدوى.

تشمل علامات التهاب الأذن عند البالغين ما يلي:

ألم في الأذن الوسطى.

ضعف السمع.

عادة ما تتطور أعراض التهاب الأذن بسرعة، لذا إذا لاحظت ألمًا وإفرازات من أذنيك، فلا تحاول علاجها بنفسك وحدد موعدًا مع طبيبك في أقرب وقت ممكن للحصول على التشخيص المناسب.

كيف تحمي أذنيك؟

- تجنب إدخال أشياء صغيرة في أذنيك، لأن ذلك قد يتسبب في إصابة طبلة الأذن أو انحشار الشمع.

- قلل من تعرضك للضوضاء الصاخبة، لذا قم بارتداء أغطية رأس واقية أو سدادات أذن عندما ترتفع الضوضاء بشكل كبير.

- خذ فترات راحة دورية من استخدام سماعات الرأس، وحافظ على مستوى الصوت منخفضًا.

- جفف أذنيك بعد السباحة لمنع الإصابة بأذن السباح، واستخدم قطعة قماش لمسح الجزء الخارجي من الأذن، وقم بإمالة رأسك للمساعدة في إزالة أي ماء إضافي.

- انتبه لأي تغيرات في السمع تحدث مع استخدام بعض الأدوية، لذا إذا لاحظت تغييرات أو مشاكل في التوازن أو طنينًا في أذنيك، فاتصل بطبيبك.

- راجع طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت ألمًا مفاجئًا أو فقدانًا للسمع أو إذا تعرضت لإصابة في الأذن.