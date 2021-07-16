أفضل 9 طرق منزلية لتبييض الأسنان بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نحلم جميعًا بالحصول على ابتسامة هوليود مثالية، ومع ذلك، لا يستطيع الجميع الذهاب إلى طبيب الأسنان لتبييض أسنانهم.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، أفضل 10 طرق فعالة للغاية لتبييض أسنانك بشكل طبيعي في المنزل دون تدمير مينا الأسنان، وفق ما أوضح موقع "brightside".

- الفحم النباتي النشط:

يعتبر الفحم النباتي النشط من الطرق البسيطة وأقلها تكلفة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي، كل ما عليك فعله هو سحق قطعة واحدة من الفحم، ثم غمس فرشاة أسنانك النظيفة في هذا المسحوق، وفرك الأسنان كما تفعلين في العادة.

- معجون الأسنان ومسحوق الحليب:

يساعد الحليب المجفف في جعل أسنانك بيضاء كاللؤلؤ والحفاظ عليها بصحة جيدة، فقط ضعي بعض معجون الأسنان على فرشاة أسنانك، ثم ضيفي القليل من الحليب البودرة فوقه، واغسلي أسنانك.

- صودا الخبز وعصير الليمون:

يمكنك وضع القليل من صودا الخبز على الفرشاة، ثم سكب بضع قطرات من عصير الليمون، ثم غسل الأسنان من أجل الحصول على بياض لامع، تذكر ألا نستخدم طريقة التبييض هذه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

- بيروكسيد الهيدروجين:

قبل استخدام بيروكسيد الهيدروجين، تأكد من أن أسنانك ليست حساسة للغاية، إذا كان كل شيء على ما يرام، قم بغمس قطعة قطن في بيروكسيد وفرك أسنانك برفق، ومع ذلك، لا ينصح باستخدام تقنية التبييض هذه للاستخدام المتكرر لأنها قد تضر بالمينا.

- ملح البحر وعصير الليمون ومعجون الأسنان:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر وبعض عصير الليمون الطازج مع كمية صغيرة من معجون الأسنان في وعاء، ثم ضعي هذا الخليط على أسنانك، واتركيه لمدة دقيقة قبل غسل فمك جيدًا.

- الماء وعصير الليمون:

يساعد مزيج من أجزاء متساوية من عصير الليمون والماء، على إعادة بياض أسنانك وتطهير تجويف الفم تمامًا.

- الماء وخل التفاح:

ضيفي نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء، مع المداومة على غسل فمك بهذا المحلول كل صباح قبل تنظيف أسنانك.

- الفراولة:

ضعي بعض الفراولة الناضجة واهرسيها بملعقة، ثم اغسلي أسنانك بهذا المعجون لبضع دقائق باستعمال فرشاتك المعتادة، سيفيدك ذلك في التخلص من البقع الصفراء.

- معجون الأسنان والملح وصودا الخبز وعصير الليمون:

امزجي ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع قليل من الملح وصودا الخبز في وعاء، ثم أضيفي إليها 4-5 قطرات من عصير الليمون, واغسلي أسنانك بهذا الخليط لمدة 4-5 دقائق، وستلاحظين الفرق بعد استخدام واحد فقط، واظبي على هذه الطريقة بمعدل مرة كل شهرين.