كارولين عزمي تعلن خطوبتها... تعرف على أبرز المعلومات عن خطيبها وهويته: يتابعه عدد من النجوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضي تصدرت الفنانة كارولين عزمي، بطلة مسلسل «أبو العروسة» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، وذلك بعد تنظيم حفل خطوبتها مساء أمس، بحضور عدد كبير من الفنانين في الوسط الفني، وعقب انتهاء حفل الخطوبة، بحث الكثيرون عن صورها من حفل خطوبتها، بالإضافة إلى البحث أيضا عن هوية خطيبها.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن خطيب الفنانة كارولين عزمي، وفق حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كالتالي:

من هو خطيب الفنانة كارولين عزمي؟

- يدعى خطيب الفنانة كارولين عزمي بيشوي ويليم؟

- بيشوي ويليم هو رجل أعمال شاب، صاحب سلسلة محلات شهيرة.

- يتابعه 19 ألف متابع عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابعه عدد من المشاهير سواء كانوا فنانين مثل كارولين عزمي ورانا رئيس، أو انفلونسر وبلوجر مثل فرح شعبان خطيبة علي غزلان.

وحرص عدد كبير من حضور حفل الخطوبة على نشر عدد من الصور والفيديوهات للفنانة كارولين عزمي وخطيبيها بيشوي ويليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما وجه عدد من الفنانين تهنئتهم لهم، وكان من اظبرز الحضور الفنان ولاء الشريف صديقتها التي تشاركت معها بطولة مسلسل «أبو العروسة»، كما نشرت صورة لها برفقتها وعلقت عليها قائلة «العروسة بقت أخت العروسة»، وانهالت عليها الكثير من التعليقات من جانب الجمهور والتي كان أبرزها «مبروك يا كارولين ربنا يتمملك على خير.. عقبالك يا ولاء».

وعقب نشر تلك الصور والفيديوهات تصدرت الفنانة كارولين عزمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، كما حرص الكثيرون على البحث عن صورها لمشاهدة إطلالتها التي تميزت بها بارتدائها لفستان سيمبل باللون السيلفر، كما حرصت على تصفيف شعرها منسدلا على ظهرها، واردت التاج.