16 تصريحًا من معز مسعود عن أزمة «حلا وتامر»: «المشاهد مينفعش تنزل في وقت ليه قدسية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه معز مسعود مجموعة من الرسائل حول أزمة زوجته الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، بعدما عرض صناع فيلم «مش أنا» بعض المشاهد التي رفضها الزوجان في كليب لأغنية «بحبك».

وشاركت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» الرسائل التي وجهها زوجها لها ردًا على الأزمة.

وفيما يلي 16 تصريحا لمعز مسعود عن أزمة زوجته مع تامر حسني:

1ـ قادر افهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا، وإن حياتك اتغيرت زي ما إنتِ قولتي في البوست بكل احترام.

2ـ قادر كمان افهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل.

3ـ الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا.

4ـ لو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.

5ـ متشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام.

6ـ قادر افهم قصدك لما اتكلمتي عن نوع معين من المشاهد يعني نوع معيّن من الفن و(مش تعميم على الفن كله).

7ـ عاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخيروالجمال.

8ـ رحلتنا اعتزاز بالثقافة والهوية ونموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلّد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة.

9ـ قولت عن ده «الانتحار الثقافي» في كلمتي في الحوار الوطني سنة 2011 والناحية التانية المسجونة في قوالب مميتة للفكر والفنون.

10ـ كل ناحية منهم فاكرة إنها معاها الحقيقة المطلقة وهيفضلوا يتخانقوا إلى يوم الدين لحد ما يظهر ناس عندهم الشجاعة والاعتزاز بثقافاتنا وهويتنا وبيحملوا هم أولادنا والأجيال الجاية وساعتها هيكون فنّنا بيعبر بجد عننا.

11ـ الشجعان اللي زيك بس هم الي بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا.

12ـ مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة.. مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات.. مهما كان التمن الي بيتدفع.

13ـ الشجعان زيك بس هم الي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.

14ـ الشجعان اللي زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس.

15- فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا انا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان كان.

16- فيلمي القادم رايح مهرجان ڤينيسيا قريب وهنقدر ناخد أنا وانتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الأجيال الجاية.