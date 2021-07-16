5 نصائح للرجال إذا تعرضوا للتحرش من ذكر.. «دافع عن نفسك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

انتصار جديد للقانون والعدالة المصرية، ولحقوق الإنسان في المرتبة الأولى، ضد مجرمي التحرش، ببعد صدور قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة، الذي نص على معاقبة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، وهتك عرض 4 رجال، بالسجن المشدد 16 عامًا، قسمها رئيس المحكمة أثناء النطق بها على النحو التالي: السجن المشدد 3 سنوات على التهمة الأولى، والسجن المشدد 3 سنوات على التهمة الثانية، والسجن المشدد 3 سنوات على التهمة الثالثة، والسجن المشدد 7 سنوات على التهمة الرابعة.

5 نصائح إذا تعرضت للتحرش من رجل

وحددت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، 5 نصائح للرجال، إذا تعرضوا للتحرش من رجل مثلهم، خلال حديثها لـ«هن»، مؤكدة أن الوصمة الاجتماعية، هي من تدفع الضحايا للسكوت، وتعطي الحرية للمجرمين في التمادي.

وسردت الاستشاري النفسي النصائح على النحو التالي:

مواجهة المتحرش بقوة وعدم الرهبة من تهديداته.

التوجه لقسم الشرطة على الفور، وأخذ الإجراءات اللازمة.

المعرفة الكاملة أن الرجال هنا ضحايا ويدافعون عن رجولتهم وشرفهم، وأن الأمر لا يوصمهم.

الدعم الكامل من أهالي الرجال الضحايا.

عدم السكوت والحديث في كافة الوسائل للتحذير من المتهم.

الحكم على الطبيب المتحرش

وبالعودة لقضية طبيب الأسنان، كان أمر الإحالة الأول صدر إلى محكمة الجنايات من النيابة العامة، بأن المتهم «باسم س» هتك عرض المجني عليه «ع ا ع م» بالقوة، بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وهتك عرضه رغما عنه.

أما أمر الإحالة الثاني فقد أشار إلى هتك عرض المجني عليه «أ س م م» بالقوة، وذلك بأن أوهمه المتهم بقدرته على إلحاقه بإحدى فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن هتك عرضه رغما عنه.

وبحسب نص الإحالة الثالث، فإن المتهم هتك عرض المجني عليه «ع ذ س أ»، بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقنة مسكنة بالعضل عقب خضوعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة بهتك عرضه.

كما هتك عرض المجني عليه «م ر م إ و»، بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته، وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زي العمل، ثم باغته بهتك عرضه.