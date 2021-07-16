مأساة آدم.. جاء للحياة من علاقة غير شرعية ومش عارف يرجع لمامته.. «فين شهادة الميلاد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رب صدفة خير من ألف ميعاد»، عبارة يتم ترديدها عندما تلعب الصدفة دورًا كبيرًا في تغيير حياة شخص ما، سواء كان ذلك التغيير بالمكسب أو بالخسارة، الأمر ذاته الذي حدث مع الطفل «آدم» عندما قادته الصدفة إلى أن يضيع من والدته في الطرقات.

بعد محاولات كثيرة من الأم لإيجاده، هاتفها قسم الشرطة ليخبرها أن تأتي وتحضر معها ما يثبت نسب الطفل لها لاستلامه، وهنا تظهر الكارثة الكبرى بعدم امتلاكها لما يثبت نسب الطفل، فضلا عن عدم وجود شهادة ميلاد له، الأمر الذي أدى إلى إصدار النيابة العامة قرارًا بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية لحين إثبات نسب الطفل، ما جعل الطفل آدم يتعرض لصدمة قوية بعد أن علم أنه طفل غير شرعي، وهذا هو سبب عدم دخوله للمدرسة حتى الآن.

تواصلت «هن» مع رئيس مجلس إدارة دار «معانا لإنقاذ إنسان»، التي تم إيداع الطفل آدم بها لسرد تفاصيل قصة الطفل آدم، التي بدأت عندما تزوجت والدته من شاب عرفيا، ثم بعد ذلك نتج عن هذا الزواج الطفل آدم، وبمجرد ولادة هذا الطفل الصغير حاولت الأم مرارا وتكرارا إثبات نسب الطفل آدم لها ولوالده، ولكن وفق حديث الأم لدار الرعاية قالت إن الأب تلاعب في القضية حتى يثبت أن هذا الطفل ولد في علاقة غير شرعية، بالرغم من تحليل الـDNA الذي أثبت أن الطفل ابن الأب والأم.

وبعد إثبات الأب أن الطفل ولد نتيجة لعلاقة غير شرعية، أصبح من حق الطفل أن يتم إثبات نسبه لوالدته فقط، ما يجعله محرومًا من الدخول في أي جهة من الجهات الحكومية سواء كان بدخوله المدرسة أو العمل في وظيفة حكومية، ما يضر بمستقبل الطفل كثيرا، وبالرغم من علم الأب بذلك، فإنه كان حريصا على عدم إثبات نسب طفله له.

لم يكن الطفل آدم على علم بتلك القصة على الإطلاق، إذ حرصت والدته على إخفاء حقيقة الأمر عنه حتى لا تتأثر حالته النفسية بذلك، ولكن بعد أن فقدته والدته في إحدى محطات المترو، وعندما وجده قسم الشرطة وطلب منها شهادة الميلاد الخاصة به، ظهرت الحقيقة حتى تم إخبار الطفل بالقصة بالكامل، بعد أن أمرت النيابة العامة بإيداعه في دار الرعاية، الأمر الذي أثر على حالته النفسية بشكل كبير.

وناشد رئيس مجلس إدارة دار رعاية «معا لإنقاذ إنسان»، التي تم وضع الطفل بها والد آدم من خلال الصفحة الرسمية للدار على «فيس بوك» بضرورة مراجعته لنفسه قبل فوات الأوان، حتى يتم استخراج مستندات رسمية للطفل، حتى لا يؤثر هذا الأمر على مستقبله.