ما أسباب النسيان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور ميشائيل لوراين إن النسيان له أسباب عدة، أبرزها الإصابة بألزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعا، وهو عبارة عن تحلل عصبي مزمن يُصيب السن غالبا.

وأوضح طبيب الأعصاب الألماني أن أبرز العلامات الدالة على الإصابة بألزهايمر هي الاحتفاظ بالأشياء في أماكن غريبة، كوضع محفظة النقود في الثلاجة مثلا.

وأضاف لوراين أن النسيان قد يرجع أيضا إلى الإصابة بضعف إدراكي بسيط، وهو اضطراب عصبي يتصف بضعف في القدرات المعرفية يزيد عن المتوقع بالنسبة إلى عمر الشخص ومستواه التعليمي، لكنه لا يكون شديدا ليصل إلى مرحلة التداخل مع النشاطات الأساسية للحياة اليومية.

وقد يرجع النسيان أيضا إلى سبب نفسي؛ حيث قد قد يتسبب الاكتئاب على سبيل المثال في الإصابة بما يعرف باضطراب الذاكرة المرضي.

وقد يكون النسيان أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية القلب والجهاز الوعائي ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (مثبطات ACE) وبعض المضادات الحيوية وأدوية الربو والحساسية وأدوية الأمراض العصبية والنفسية، وغالبا ما يزول النسيان بعد التوقف عن تعاطي الدواء.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكمن سبب النسيان في سوء التغذية، لا سيما نقص الحديد ونقص فيتامين B12.

ولتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء النسيان ينبغي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة مثل تحليل الدم واختبارات الذاكرة والأشعة المقطعية.