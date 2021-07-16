هكذا تواجهين البثور الناجمة عن ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن ارتداء الكمامة قد يتسبب في معاناة البشرة من البثور؛ حيث إنها تحول دون أن تتنفس البشرة جيدا، ومن ثم تتعرض المسام للانسداد، لا سيما في الوجنات والذقن وحول الفم.

ولمواجهة البثور الناجمة عن ارتداء الكمامة تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بالعناية الجيدة بالبشرة؛ حيث ينبغي ترطيب البشرة جيدا من خلال تطبيق كريم عناية نهاري يحتوي على حمض الهيالورونيك، الذي يتمتع بتأثير مرطب.

كما ينبغي وضع القليل من المكياج؛ حيث ينبغي الابتعاد عن المستحضرات المحتوية على الزيت وكذلك كريم الأساس ذي التغطية الكثيفة. وبدلا من ذلك ينبغي استخدام كريم نهاري ملون أو كريم BB أو كريم CC. ومن الأفضل أن يسلط المكياج الضوء على العيون بدلا من الوجنات. وبالنسبة للشفاه، فإنه من الأفضل استعمال بلسم شفاف بدلا من أحمر الشفاه؛ حيث يحول البلسم دون تعرض الشفاه للجفاف والتشقق.

ولتخليص المسام المسدودة من الأوساخ الناجمة عن العرق وبقايا المكياج ينبغي إجراء تقشير للبشرة بمعدل مرة إلى مرتين في الأسبوع على أقصى تقدير.

ومن المهم أيضا إزالة المكياج قبل النوم للحيلولة دون تعرض المسام للانسداد، وذلك باستخدام حليب تنظيف أو رغوة تنظيف، ثم شطف الوجه بواسطة ماء فاتر.

وبعد ذلك ينبغي تنظيف البشرة بواسطة ماء ميسيلار، وفي الخطوة الأخيرة ينبغي تطبيق كريم ليلي غني بمواد فعالة ترطب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا.