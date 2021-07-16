أغيثوا «مروة» من مرض نادر: «رجليها اتخرمت وبتنزل مياه سخنة» «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا صوت يعلو فوق صوت بكائها، حالة من الانهيار تعيشها السيدة المُسنة، «منى حسن»، في عقدها السادس، على ابنتها «مروة عماد الدين» 35 عاما، التي تعاني من مرض بات يأكل في جسدها، ويضعف حركتها، حتى أصبحت مهددة ببتر قدمها.

حالة مرضية يرثى لها، تعيشها «مروة» من منطقة السبتية، منذ عدة أشهر، حولت حياتها لجحيم، تكاد تحرمها من شبابها والاستمتاع بحياتها.

«كعب داير» تقضيه الأم التي لاحول لها ولا قوة، على المستشفيات والعيادات لا تعلم ما تمر به ابنتها، وأين ينتهي بها المطاف في النهاية.

قالوا عندها انسداد في الغدد الليمفاوية

تؤكد والدة مروة، أن الأطباء أكدوا معاناة نجلتها من انسداد في الغدد الليمفاوية، فضلًا عن احتياجها لتسليك الأوعية: «قالوا عندها انسداد في الغدد الليمفاوية بقالها فترة كبيرة، من شهر فبراير اللي فات وأنا بجري بيها لوحدي، أنا الللي بعولها وأنا ست كبيرة وبمشي بالعافية».

صدمة الأم المقهورة على ابنتها بدأت حينما أخبرتها المستشفيات بضرورة الانتظار حتى يأتي دورها، الأمر الذي أدى لتدهور حالتها الصحية يوم بعد الآخر: «للأسف الحالة بتتأخر يوم عن يوم وصديد مستمر بيخرج من رجليها».

رجليها بقت مخرومة وممكن تتقطع

وتستطرد الأم لـ «هن» باكية: «بنتي رجليها مهددة بالبتر، بقت مخرمة وبينزل منها مياه سخنة وصديد، عاوزة أنقذها عشان متتبترش، عاوزها أنقذها تمشي تاني على رجليها كويس».

وتابعت منى حسن: «بنتي خست جدا وزنها كل يوم يقل، ورجليها بين لحظة والتانية ممكن تتقطع» مستنجدة بالمسؤولين ورجال الخير بإغاثتها وإنقاذ ابنتها.