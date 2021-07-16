استشاري نفسي: حلا شيحة هترجع للإطلالات الجريئة والفن لو اتطلقت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، كانت بطلتها الفنانة حلا شيحة، بعدما تصدرت محركات البحث، عقب هجومها على الفنان تامر حسني بسبب إذاعة كليب «بحبك» ضمن فيلمهما الأخير «مش أنا».

وعلى الفور، قررت الفنانة الهجوم على الفنان والفنانين، بل والفن بوجه عام، كما دعت الأخير للتوبة والاستغفار، ما دفع الكثير من الرواد لمهاجمتها وانتقاد تصرفاتها.

وأرجح البعض أن سبب هجوم «حلا» هو زواجها الأخير من الداعية مُعز مسعود، بعد عامين من الإطلالات الجريئة، والتمثيل عقب عودتها من الاعتزال ونزع النقاب من قبل، حتى أن البعض وصفها بـ «الانفصام».

حلا شيحة هترجع للتصوير والتمثيل لو اتطلقت

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الفنانة حلا شيحة، ستعود مُجددًا لحياتها الأخيرة إذا انفصلت عن الداعية الإسلامي: «هترجع للإطلالات الجريئة تاني، والتصوير والفن وكل اللي حصل بعد خلع النقاب».

وفسرت الاستشاري النفسي حديثها لـ «هُن»: «شخصيتها مهزوزة، وبتتأثر بأي حد مترددة ومعندهاش أسباب لقراراتها».

وأضافت: «هي حبت الشهرة ومش قادرة تبعد عنها، لكن بتشتت أفكارها وفقًا لما توجيهها إليه من أي شخص».

حلا شيحة تثير الجدل

وأثارت حلا شيحة، الجدل صباح اليوم، بعدما شاركت منشورا عبر «إنستجرام»، مصحوبا بصورة بوستر فيلم «مش أنا»، تبرأت خلاله من دورها في الفيلم، وانتقدات الفن، قالت فيه: «أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي انه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

وأضافت حلا شيحة: «بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت ذلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى، أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني، لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا، يبقي باطل، وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا».