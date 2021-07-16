بعد زواجه من إلهام الفضالة.. من هي زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر الأولى؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، والممثل الكويتي شهاب جوهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، بعد إعلانهما الزواج، بنشر كل منهما صور عقد القران عبر حساباتهما الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما جعل الجمهور يبحث عنهما للتأكد من حقيقة زواجهما، كما بحث الجمهور أيضا عن زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر الأولى.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر الأولى، كالتالي:

من هي زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر؟

- زينب الموسوي هي زوجة شهاب جوهر الأولى.

- تبلغ زينب موسوي زوجة شهاب جوهر من العمر 30 عاما.

- ولدت زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر في العاصمة الكويت، كما درست مجال الإعلام.

- بعد دراسة الإعلام أصبحت زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر كاتبة وناشطة اجتماعية، شاركت في الكثير من الفعاليات والمبادرات المجتمعية.

- خلال الفترة الأخيرة تداول الكثير من الأنباء حول انفصالها عن زوجها الممثل الكويتي شهاب جوهر، وذلك بعد ما نشرت عبر حسابها قائلة «يارب صبرني، اللهم اجبر كسر قلبي، دعواتكم لي، لك الحمد ولك الشكر يا الله».

الجدير بالذكر أن الممثلة الكويتية إلهام الفضالة حرصت على نشر صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بفستان الزفاف مع زوجها الممثل الكويتي شهاب جوهر من عقد القران، وعلقت عليها قائلة «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر»، كما نشر شهاب جوهر نفس الصورة ايضا معلقا عليها «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات».

وحرصت إلهام الفضالة وشهاب جوهر على غلق التعليقات الخاصة بالمنشورات التي قاموا من خلالها بإعلان عقد قرانهما، منعا للتعليقات غير اللائقة التي قد يتلقاها كلاهما على خبر زواجهما.