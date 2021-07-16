مريهان عمرو تنشر صورة من خطوبتها على خالد عليش: «رسميا أنا في الكنافة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت المذيعة مريهان عمرو خطيبة خالد عليش «مذيع الراديو» صورة لهما من خطوبتها، وعلقت عليها بجمل خالد عليش المشهور بها في برامجه الإذاعية، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الصورة التي نشرتها مريهان عمرو خطيبة خالد عليش، وتعليقها عليها، وأبرز تعليقات المتابعين لها والجمهور الذي حرص على تهنئتها ومشاركتها تلك الفرحة عبر التعليقات الخاصة بالمنشور.

تفاصيل صورة خالد عليش ومريهان عمرو

نشرت الإعلامية مريهان عمرو صورة لها برفقة الإعلامي خالد عليش عبر حسابها الرسمي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكانت تلك الصورة هي أول صورة لهما من الخطوبة، وجاء نشرها لتلك الصورة بعد دقائق قليلة من نشره لها، لتعلن بها عن إتمام خطوبتها على الإعلامي خالد عليش، وعلقت على الصورة قائلة «رسميا أنا في الكنافة».

وعقب نشرها لتلك الصورة التي أعلنت بها إتمام خطوبتها على الإعلامي خالد عليش، انهالت عليها الكثير من التعليقات من جانب المتابعين لها وجمهورها، الذين حرصوا على تهنئتها وكان من أبرزها «أحلى كنافة، مبروك يا حبايبي لايقين على بعض جدا ربنا يوفقكم، هتتجوزا ولا هتعملوا كنافة، ربنا يكملكوا فرحتكم على خير ونفرح بعيالكم، قمرات ولايقين على بعض ربنا يحميكم».

كان مذيع الراديو خالد عليش، قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، بعد إعلان خطوبته على مذيعة الراديو مريهان عمرو، بنشره صورة من الخطوبة عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مما جعل الجماهير تبحث عن الصور الخاصة بهما، وتتبادل الحديث عنهما.