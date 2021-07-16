8 أسباب تدفعك لإضافة الذرة إلى نظامك الغذائي.. أبرزها تحسين الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الذرة من أكثر الحبوب شعبية في العالم، وهي غنية بالألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وفيما يلي، 8 أسباب تدفعك لإضافة الذرة إلى نظامك الغذائي، وفق ما ذكر موقعا "food.ndtv" و"health".

1- التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم:

الذرة غنية بفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، ويساعد في الحد من خطر الإصابة بفقر الدم من خلال توفير ما يكفي من العناصر الغذائية اللازمة لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

2- تحسين الطاقة:

إذا كنت رياضيًا فقم بتضمين الذرة في وجباتك كثيرًا، حيث تحتوي الذرة على الكربوهيدرات المعقدة التي يتم هضمها بوتيرة أبطأ، والتي بدورها توفر الطاقة لفترة أطول من الوقت، كما ينتج كوب واحد من الذرة حوالي 29 جرامًا من الكربوهيدرات التي لا توفر الطاقة الجسدية فحسب، بل تضمن الأداء السليم للدماغ والجهاز العصبي.

3- يخفض نسبة السكر في الدم ومستوى الكوليسترول:

تحتوي الذرة على نسبة عالية من العناصر الغذائية، فهي غنية جدًا بفيتامين ب 1 وفيتامين ب 5 وفيتامين ج، مما يساعد في مكافحة الأمراض وتوليد خلايا جديدة.

وتحتوي الذرة على نسبة عالية من الألياف، كما تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم عن طريق تقليل مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر أيضًا.

4- مفيدة أثناء الحمل:

للذرة عدد من الفوائد أثناء الحمل لكل من الأم والطفل، وذلك لأنها غنية بحمض الفوليك، وتحتوي على الزياكسانثين الذي يقلل من مخاطر العيوب الخلقية لدى الطفل، ويمكن أن تحمي الطفل من الضمور العضلي والمشاكل الفسيولوجية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإنه يهدئ الإمساك.

5- تحافظ على بشرة صحية:

تحتوي الذرة على فيتامين C والليكوبين (مضادات الأكسدة) التي تزيد من إنتاج الكولاجين وتمنع الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية من إتلاف الجلد.

6- مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية:

أيضا تحتوي على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب، وكذلك البوتاسيوم، ويدعم هذا المعدن الأخير ضغط الدم الصحي، ووظائف القلب، وتقلصات العضلات، وتساعد في الحفاظ على كتلة العضلات.

كما توفر الذرة أيضًا حوالي 10 أضعاف من فيتامين أ مقارنة بالحبوب الأخرى، بالإضافة إلى الحماية من التدهور المعرفي، يدعم فيتامين أ جهاز المناعة، ويساعد على تكوين الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي.

7- توفر مضادات الأكسدة الواقية:

يساعد اللوتين والزياكسانثين والكاروتينات الموجودين في الذرة على حماية عينيك، وقد ثبت أنهما يقللان من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، وفي الوقت نفسه، ثبت أن مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة الموجودة بالذرة تكافح الالتهابات الحادة والمزمنة، وتحمي من الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض ألزهايمر.

وثبت أن مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الذرة جيدة بشكل خاص في مقاومة الالتهاب، كما أنها تحمي من الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال التوازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة.

8- مفيد لعملية الهضم:

فائدة صحية أخرى لتناول الذرة، هي أنك ستحصل على جرعة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا يتم تكسيرها وامتصاصها في مجرى الدم، كما أن الألياف غير القابلة للذوبان تبقى في الجهاز الهضمي، وتزيد من كتلة البراز، وتساعد على دفع النفايات عبر نظامك، وهذا يمنع الإمساك، ويقلل من خطر الإصابة بالبواسير، وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، وقد تساعد ألياف الذرة أيضًا في دعم إدارة الوزن عن طريق زيادة الشعور بالامتلاء بعد الوجبة.