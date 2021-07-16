فتاة تثير الدهشة بتناول زوجها للبصل والثوم يوميا.. ومتابعون: بيحافظ على صحته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها إحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشرها عبر جروبات الفتيات الخاصة، ما يفعله زوجها يوميا، إذ أنه يقوم بتناول الثوم والبصل قبل تناول الإفطار، الأمر الذي جعلها تطلب نصيحة الفتيات، لإيقافه عن ذلك.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل المنشور الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وأبرز آراء الفتيات حوله، كالتالي:

تفاصيل منشور الثوم والبصل الذي أثار الجدل

نشرت إحدى الفتيات منشور عبر أحد الجروبات الخاصة بالفتيات خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كانت تتحدث به عن زوجها الذي يقوم بتناول الثوم والبصل بشكل يومي في الساعات الأولى من الصباح، الأمر الذي جعلها تتحدث معه كثيرا حول ما يقوم به، في محاولة منها لإيقافه عن ذلك، ولكنه لم يستمع إليها على الإطلاق.

وبعد نقاشات كثيرة دارت بينها وبينه حتى يتوقف عن تناول الثوم والبصل بشكل يومي، باءت جميع محاولتها تلك بالفشل، الأمر الذي جعلها تلجأ لجروبات الفتيات حتى تتخذ آراءهم حول ما يجب عليها فعله في تلك الحالة.

وعقب نشرها لذلك المنشور على جروبات الفتيات، تداوله الكثيرون على نطاق واسع على الجروبات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها الكثير من التعليقات المختلفة، والتي حرص بها الكثيرون على إلقاء اللوم عليها تارة، وتارة أخرى كانت تجد المتابعين يحاولون إقناعها بأن ما يفعله زوجها أمر طبيعي وصحي، فلا يوجد ما يمنع من كونه يحاول الحفاظ على صحته بتناول كل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقوية المناعة.