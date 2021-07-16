الامارات | مفاجآت «صيف دبي» في العيد.. تخفيضات وجوائز ومأكولات وحفلات فنية

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت «صيف دبي» في العيد.. تخفيضات وجوائز ومأكولات وحفلات فنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مفاجآت صيف دبي للمتسوقين والباحثين عن الترفيه ومحبي الطعام والمشروبات، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والعروض المباشرة والأنشطة الرائعة، خلال عيد الأضحى.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعطلة عيد الأضحى الطويلة، التي تتزامن مع مجموعة الفعاليات والعروض الترويجية، التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، وتستضيف مراكز التسوق والمطاعم والوجهات والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة مجموعة من العروض والأنشطة والحفلات الموسيقية، التي جرى تصميمها خصيصاً للاحتفال السنوي بعيد الأضحى المبارك.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات السياحية المشاركة في فعاليات عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة، التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وهنا عدد من أفضل الفعاليات التي تحتضنها المدينة خلال عطلة عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي:

عروض المأكولات

يدعو عرض وليمة عيد الأضحى، الذي ينضم للمرة الأولى إلى قائمة فعاليات مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، محبي الطعام لاستكشاف عدد من أفضل المطاعم في المدينة، مع فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 20 ألف درهم، ويستمر العرض من 20 إلى 24 يوليو، حيث يضم أكثر من 30 فعالية وقائمة طعام، ودروساً لتعليم الطهي، وسيحظى محبو الطعام الذين يشاركون تجارب تناول الطعام الخاصة بهم على منصات التواصل الاجتماعي، عبر حساب @DSSSOCIAL وباستخدام الوسمين #BIGEIDEAT و#MYDSS مع ذكر اسم المطعم المشارك، بفرصة الفوز بواحدة من أربع قسائم تسوق بقيمة 5000 درهم.

ويقدم عرض تذوق واربح إقامة فندقية خلال عيد الأضحى للعائلات والأزواج والأصدقاء، وفرصة الاستمتاع بإقامة فندقية في عدد من أفضل الفنادق على مستوى المدينة، ويشمل العرض وجبات مجانية وأنشطة مختارة، ويمكن لمحبي الطعام الفوز بإقامة فندقية في فندق بارك حياة دبي أو والدورف أستوريا، أو هيلتون كانوبي أو فندق السيف التراثي أو فندق حياة ريجنسي. وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في أي من الوجهات المشاركة في عرض «تذوق واربح»، بفرصة الدخول في سحب للفوز بإقامة فندقية، بالإضافة إلى فرصة الفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم، وذلك في إطار عرض تذوق واربح الذي يستمر طوال مفاجآت صيف دبي.

ويمكن للمتسوقين خلال عيد الأضحى الفوز بأميال Skywards من «طيران الإمارات» مع عرض Skywards Everyday من «طيران الإمارات»، كما يمكن لأعضاء Skywards من «طيران الإمارات» الفوز بأميال إضافية من خلال مئات العلامات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، مع ميل Skywards واحد لكل ثلاثة دراهم يتم إنفاقها في المطاعم ومنافذ الترفيه والتجميل والعناية بالصحة. وتشمل قائمة شركاء عرض Skywards Everyday من «طيران الإمارات»: الجابر للبصريات، وكافيه أون فيرست، وبخارى وزانزي بار، وليالي للمجوهرات، وواتش بوكس وإيبيبسيا ويلنس وباونس وباونس إكس. ويمكن لأعضاء Skywards من «طيران الإمارات» ربح ميل Skywards واحد لكل خمسة دراهم يتم إنفاقها داخل المتاجر المشاركة في العرض الترويجي، من خلال تنزيل تطبيق Skywards من «طيران الإمارات»، للاطلاع على القائمة الكاملة للمنافذ المشاركة، ويستمر العرض حتى 27 يوليو.

ويقدم سحب تسوق واربح، خلال عيد الأضحى، للمتسوقين سعداء الحظ فرصة الفوز بجوائز نقدية إجمالية بقيمة 200 ألف درهم خلال عطلة العيد، وسيحصل العملاء الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق الـ20 الأعضاء بمجموعة مراكز التسوق في دبي، على قسيمة رقمية تخولهم الدخول في السحب، حيث يفوز 40 شخصاً من سعداء الحظ بمبلغ 5000 درهم. وتشمل مراكز التسوق المشاركة: مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان، ومركز بن سوقات وباي أفينيو، ودبي أوتليت مول ومجمع مدن، والواحة مول ومركز مجمع شروق، وريف مول وتايمز سكوير سنتر، وجميعة الاتحاد التعاونية في القوز، ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51، وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستمتاع بمجموعة كبيرة من فعاليات التجزئة والتخفيضات، التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى العروض الترويجية والصفقات التي يستفيد منها سكان المدينة وزوارها، وفي إطار عرض تخفيضات موسم الصيف الذي يُقام طوال فترة مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، تقدم أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر، تخفيضات تراوح بين 25 و75% على تشكيلة ضخمة من المنتجات.

حفلات فنية

يُحيي السوبر ستار راغب علامة حفلين موسيقيين على مسرح دبي أوبرا، يقدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانيه مثل «يا ريت» و«عن جد» و«قلبي عشقها» و«إللي باعنا»، وذلك تمهيداً لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتبدأ أسعار التذاكر من 400 درهم وتتوافر على موقعَي VISITDUBAI.COM وDUBAIOPERA.COM.

ويقدم الفنانون وائل كفوري وملحم زين ومحمود خيري مجموعة من أجمل أغانيهم في حفل موسيقي مباشر يقام خلال عيد الأضحى المبارك، في فندق ومركز مؤتمرات لوميريديان دبي. ويُقام الحفل يوم 23 يوليو، حيث يقدم كل مطرب باقة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى مجموعة من الألحان الكلاسيكية والمعاصرة، وتبدأ أسعار التذاكر من 400 درهم، ويمكن الحصول عليها عبر موقعَي PLATINUMLIST.NET وVISITDUBAI.COM.

ويُحيي نجم الغناء الباكستاني، راحت فتح علي خان، حفلين مباشرين على مسرح كوكاكولا أرينا في سيتي ووك، وهما حفل JUST QAWALI يوم 21 يوليو، وحفلJUST BOLLYWOOD يوم 23 يوليو، وتبدأ أسعار التذاكر للحفلين من 200 درهم.

ويقدم المطرب وليد الشامي والمطربة أصيل هميم حفلاً مباشراً في مركز دبي التجاري العالمي يوم 23 يوليو، ويشمل الحفل الخاص بعيد الأضحى غناء عدد من أشهر الروائع العربية الكلاسيكية، التي يقدمها كل من الشامي وهميم، ويبدأ سعر التذكرة من 350 درهماً، وتتوافر عبر الموقع الإلكتروني PLATINUMLIST.NET.

عروض كايروكي

وسيستمتع جمهور الموسيقى العربية بليلة لا تُنسى في كوكاكولا أرينا خلال عيد الأضحى مع عرض كايروبيل، وتشمل الأمسية عروضاً من كايروكي، فرقة الروك العربية المحبوبة على مستوى المنطقة، والمغني الشهير حسن شاكوش. ويُقام الحفل يوم 22 يوليو، وتتوافر التذاكر على موقع VISIT.DUBAI.COM.

وتقدم ذا لافتر فاكتوري جو لارسو وكاندي أبيلسون وبيتر زوموسكي في عروض كوميدية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. ويقدم فنانو الكوميديا الثلاثة عروضهم في فندق موفنبيك جميرا بيتش رزيدنس دبي يوم 16 يوليو، وفندق زعبيل هاوس باي جميرا يوم 21 يوليو، وفندق غراند ميلينيوم برشا هايتس يوم 22 يوليو، بالإضافة إلى فندقي ديوكس النخلة وجراند ميلينيوم بيزنس باي يوم 23 يوليو، تتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني VISIT.DUBAI.COM.

الترفيه العائليدعت «آي إم جي» عالم من المغامرات، السكان والزوار إلى الاستمتاع بمهرجان للمرح العائلي، وتستضيف أكبر مدينة ترفيهية داخلية في دبي فعاليات ترفيهية رائعة، مع عروض راقصة مباشرة تشمل رقصة شاطئ الصيف، ورقصة رجل الكهف مع الديناصورات وقارعي الطبول الإفريقية، وذلك حتى 28 أغسطس. وتُقام مجموعة من عروض الترفيه المتجولة لنشر السعادة في مختلف أنحاء المكان، وتشمل عروض المهرجين والراقصين الكرنفاليين وعروض المشي على الركائز وركوب الدراجات ذات العجلة الواحدة، وعروض خفة اليد وعروض التمثيل الصامت، بالإضافة إلى عرض كاراكتر بارك باريد الذي يُقام في نهاية كل أسبوع. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتشكيلة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات الموجودة داخل الوجهة.

ويستضيف سيتي سنتر مردف تجربة سبيس جام التي تُقام للمرة الأولى في المنطقة، وتقدم للزوار فرصة المشاركة في الألعاب والأنشطة الممتعة، بالإضافة إلى لقاء وتحية شخصيات سبيس جام ولوني تيونز، والاستمتاع بالموسيقى من خلال عرض الدي جي المباشر، ومشاهدة عرض كرة السلة البهلواني. وتُقام تجربة سبيس جام من 15 وحتى 24 يوليو.

فوانيس العيد

يحتضن «ابن بطوطة مول» احتفالات فوانيس العيد، من 15 إلى 24 يوليو، المستوحاة من الفانوس العربي التقليدي، ويمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة، مثل أكشاك التصوير الممتعة وورش العمل الإبداعية، وجلسات سرد القصص يومياً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساء.

ويستضيف مسرح «مول الإمارات» عرض لونا جو جو سيلورز، من 15 إلى 17 يوليو، ويستهدف العرض الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنة واحدة و10 سنوات، حيث يأخذهم في مغامرة لاستكشاف أسرار المحيط، بما في ذلك المخلوقات البحرية والقراصنة. ويستضيف المسرح أيضاً مسرحية الأطفال «أحلام وفرقة الألحان»، من 20 إلى 22 يوليو، وتقدم المسرحية قصة رائعة عن الأيتام، وهي مناسبة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و12 عاماً.

وتعد فعالية «متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة» في «الخوانيج ووك»، الوجهة المثالية للعائلات والأطفال من جميع الأعمار، وتشمل الفعالية حل الألغاز وقفز الحواجز، وسيواجه كل من يدخل المتاهة تحدياً للعثور على أفضل طريق إلى تمثالي «مدهش» و«دانة»، حيث يمكنهم التقاط الصور مع شخصيتَي «مفاجآت صيف دبي» المبهجتين، ويمكن للعائلات زيارة «متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة» يومياً من 15 يوليو إلى 15 أغسطس.

• وائل كفوري وملحم زين ومحمود خيري يغنون في «لوميريديان دبي»، ووليد الشامي وأصيل هميم في «مركز دبي التجاري العالمي».

• 500 علامة تجارية و3500 متجر تقدم تخفيضات بين 25 و75%، على تشكيلة ضخمة من المنتجات.

• يستضيف مسرح «مول الإمارات» عرض لونا جو جو سيلورز للأطفال، ويأخذهم في مغامرة لاستكشاف أسرار المحيط.

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