الامارات | أين تذهب في العيد.. «أتلانتس النخلة» في دبي يُقدِّم «أسبوع القرش»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب في العيد.. «أتلانتس النخلة» في دبي يُقدِّم «أسبوع القرش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بالذكرى الثالثة والثلاثين لـ«أسبوع القرش»، أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن تنظيم عدد من البرامج التعليمية حول أسماك القرش، بهدف مساعدة ضيوفه على اكتشاف المزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الأسماك المميزة، وخوض تجربة لا مثيل لها مع رد الجميل للبيئة.

ويمكن للضيوف في «أسبوع القرش» هذا العام الاستمتاع بمجموعة كبيرة من التجارب ومشاهدة 11 نوعاً من أسماك القرش، بما في ذلك القرش ذو الزعانف السوداء، وقرش السجاد العربي، وقرش الحمار الوحشي. وتشمل التجارب المذهلة الغوص إلى عمق 10 أمتار Predator Dive وإطعام أسماك القرش، وكذلك تجربة أعمق فرصة مشي داخل حوض مائي في العالم AquaTrek Xtreme.

ويمكن للمهتمين بالحفاظ على البيئة من الأطفال إلى المراهقين، المشاركة في برامج علماء الأحياء البحرية (عالِم الأحياء الصغير وعالِم الأحياء المبتدئ وعالِم الأحياء المراهق) التي تم إطلاقها حديثاً في منتجع أتلانتس النخلة الحيوان وحدائق الأحياء المائية AZA.

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