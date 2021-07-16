الامارات | #النصف_الحلو.. 5 نصائح للعناية بالبشرة خلال السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 نصائح للعناية بالبشرة خلال السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدو الإجازات أكثر من مجرد وقت مناسب للاسترخاء، حيث يمكن أن يتسبب التغيير في الطقس والسفر وأوقات النوم المضطربة وعدم الانضباط في النظام الغذائي في التسبب بمشكلات لبشرتك. ولكن القليل من التخطيط وإحضار أساسيات العناية بالبشرة يمكن أن يساعدك كثيراً في الحفاظ على بشرة رائعة. وهنا يوضح خبراء العناية بالبشرة في «هيمالايا» ما يجب فعله وما لا يجب فعله في روتين العناية بالبشرة في العطلة، بحيث تكون بشرتك سعيدة ودائمة التوهج.

للإطلاع على النصائح الـ 5، يرجى الضغط على هذا الرابط.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news