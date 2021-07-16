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الامارات | أين تذهب في العيد.. عيد الأضحى في «روزوود أبوظبي»

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب في العيد.. عيد الأضحى في «روزوود أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد عيد الأضحى من أهم المناسبات والأعياد التي تحتفل بها أبوظبي بالعديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية إلى جانب التسوّق والطعام، حيث تقدم المدينة أفضل ما لديها من أطعمة عالمية، ويحتفي روزوود أبوظبي خلال عيد الأضحى بأشهى الأطباق العربية الأصيلة من خلال قائمة طعام تضج بأطيب صنوف المقبلات والمازات والأطباق الرئيسة يعدّها الشيف عماد زلّوم.

وتتوافر قائمة الطعام الخاصة هذه في ردهة بهو المجلس الأنيقة والهادئة، ومطعم «المجلس» الذي تم افتتاحه أخيراً ليقدم إطلالة جميلة على الحديقة، وذلك بـ260 درهماً للفرد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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