الامارات | أين تذهب في العيد.. ملاذ العيد الفاخر في محمية أوزن بوليفوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب في العيد.. ملاذ العيد الفاخر في محمية أوزن بوليفوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل «أوزون بوليفوشي» بالعيد مع العديد من التجارب بلاحدود.

حيث سينطلق كرنفال الألوان كل مساء مع الألوان الزاهية للاستمتاع بأجمل الأوقات على الشاطئ بطريقة الثقافة المالديفية، حيث يضع سكان الجزر مساحيق الألوان الطبيعية على بعضهم بعضاً كجزء من احتفالات العيد.

كما يمكن للزوار متابعة المرح من خلال التقليد المالديفي الشهير المفضل لدى الجميع، مع تقليد كوادي كندون (كسر الأعواد الخشبية)، وهو عبارة عن عصا خشبية مزينة بأوراق النخيل. كما يقوم الرجال بلعبة كلها مرح، حيث يحاولون فيها هدم الكوادي من على شجرة، بينما تحميها النساء لتصبح اللعبة أكثر إثارة ومتعة.

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