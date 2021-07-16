الامارات | أين تذهب في العيد.. أفضل ملاذ في عطلة العيد.. منتجعات ذا أوزين

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب في العيد.. أفضل ملاذ في عطلة العيد.. منتجعات ذا أوزين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع فيلاتها الخاصة والواسعة، تلبي منتجعات مجموعة ذا أوزين في جزر المالديف احتياجات العائلات في الشرق الأوسط بشكل مثالي في عيد الأضحى المبارك.

هل تتوق للسفر هذا العام في عطلة عيد الأضحى المبارك، يعتبر هذا أفضل وقت للسفر إلى جزيرة ساحرة والابتعاد عن حياتنا اليومية.

لجذب المسافرين من الشرق الأوسط، تقدم مجموعة ذا أوزين، علامة الضيافة الحائزة جوائز، أوبر لوكس، مجموعة مذهلة من المنتجعات الفاخرة مع فئات الفيلات الكبيرة، وهي مثالية للنزلاء الذين يخططون لقضاء إجازة طويلة في عيد الأضحى مع عائلة أكبر. فمع وجود الكثير من الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال حصرياً، سيحصل الآباء هنا على بعض الوقت بمفردهم للاسترخاء وإعادة شحن الطاقة أثناء إقامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news