شيرين عبدالوهاب تخطف أنظار الجمهور في احتفالية «حياة كريمة»: ملامحها متغيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطفت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، الأنظار عقب ظهورها اليوم، في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، لتغير ملامحها ووزنها.

وظهرت الفنانة بـ«ببنطلون وسترة»، ذات أكمام ومقفولة، معتمدة على «بروش» أعلاها.

كما تألقت بتسريحة شعر كلاسيكية، حيث ظهرت بـ «كعكة ضخمة» مع المكياج الترابي، بدرجات الخوخي والنيود، ما جعل ملامحها متغيرة عن المعتاد.

وقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، افتتاحية المؤتمر، وسط آلاف من المواطنين الذين شاركوا فيه.

المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة

وانطلق المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء، إضافة إلى آلاف المواطنين، الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

أبرز المعلومات عن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتطوير

الريف المصري

مشروع حياة كريمة تعول عليه الحكومة لـ«تغيير وجه الحياة في الريف المصري»، حسبما ذكر رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم.

- يستهدف مشروع «حياة كريمة» تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البنية الأساسية، ورفع كفاءة حالة العمران.

- يهدف مشروع حياة كريمة لتنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لـ«بناء الإنسان المصري».

- بدأت الحكومة منذ عدة أشهر أعمالا كثيرة ضمن مشروع «تطوير الريف»، إلا أن التدشين الرسمي للمبادرة الرئاسية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

- بلغت التكلفة التقديرية المتوقعة لـ مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة قرابة 700 مليار جنيه، وذلك بعدما قدرت الحكومة في بداية المبادرة حجم التمويل بقرابة 600 مليار جنيه.