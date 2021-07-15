خبير لغة الجسد يستعين بفيديو دفاع حلا شيحة عن خلع الحجاب: تعاني اضطراب الحالة المزاجية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعان الباحث في لغة الجسد مصطفى مسلم أبو مسلم، بمقطع فيديو سابق ظهرت خلاله الفنانة حلا شيحة وهي تدافع عن خلع الحجاب مؤكدًا أنها مصابة بما يعرف بـ«اضطراب الحالة المزاجية»، وتعاني الحالات المصابة بهذا الاضطراب من المزاجية المشوهة أو غير المتوافقة مع الظروف.

وقال أبو مسلم: «إنه استعان بهذا المقطع وبعض اللقاءات السابقة التي ظهرت خلالها الفنانة حلا شيحة وظهرت عليها علامات هذا الاضطراب الحاد الذي يبرز بعض تناقضات الشخصية التي ظهرت عليها خلال السنوات الأخيرة لأنها بطبعها شخصية مزاجية جدا ومزاجها حاد ومتقلب جدا».

وأضاف خلال حديثه لـ«هن» بعض الأشخاص اعتادوا أن يدخنون السجائر ويمارسون الرّياضة في الوقت نفسه، وهذا مثال على هذا الاضطراب الذي تعانيه حلا شيحة وهو من أنواع الصراع النفسي تحديدا حالة تدعى صراع الإقدام والإحجام.

وتابع: «في هذه الحالة يصبح الفرد في أقصى درجات التوتر النفسي والحيرة والارتباك بسبب تساوي قوة الجذب وقوة النبذ في كل من الهدفين أو الهدف نفسه ولا يستطيع الفرد أن يتوصل إلى قرار إلا في حالة تدخل عنصر ثالث يرجح كفة على الأخرى».

ومن علامات المزاجية الحادة عدم معرفة الشخص نفسه جيدا والتصالح معها ومعرفة ما يريده حقّاً في هذه الحياة بجانب شعوره بالخوف الزائد من ضغوطات المجتمع ومن الإقدام على خطوات جديدة في الحياة وبالتالي يصاب بالكبت النفسي وكبت الرغبات والغرائز التي تجعل الإنسان عرضة للإصابة بمرض الصراع النفسي وتظهر عليه علامات عدم القدرة على اتخاذ القرار وذلك نتيجة الحيرة الشديدة الّتي يشعر بها الشخص الذي يعاني من هذا الصراع.

وأعلنت الفنانة حلا شيحة مؤخرًا عن ارتدائها الحجاب بعد أن خلعت النقاب عقب طلاقها من رجل كندي مسلم وخلال الساعات الماضية تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها عدد من الأشخاص بعد المنشور الذي كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، تعلن من خلاله «توبتها» على حد قولها، ورفضها المشاهد التي ظهرت فيها خلال فيلم «مش أنا».