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عقب إعلان استعدادها للزواج.. مي حلمي تنشر مقطع بعد كسر ساقها: نوسة بتولع

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو جديد لها، وهي داخل منزلها عقب تعرضها لكسر في الساق. 

وظهرت «حلمي» أمام التلفاز، مرتدية شورت لإبراز ساقها بعد الإصابة، مدونة: «مافيش نزول نزول، شكرا من قلبي لكل الناس الحلوة الي سألت عليه وبعتولي نوسه بخير يا جماعة».

كما شاركت بعدة صور، مدونة: «نوسة بتولع». 

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وأعلنت مي حلمي دخولها قصة حب جديدة عقب انفصالها عن المطرب محمد رشاد؛ استعدادًا للزواج، وحرصت على إخفاء هوية حبيبها، إذ تجاهلت الكثير من تساؤلات المتابعين لها حول هويته، بعد أن كرروا سؤالهم حول الشخص الذي تستعد للزواج منه، أجابت على أحد المتابعين لها «هخبي لحد ما ولادي يروحوا المدرسة».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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