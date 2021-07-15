8 أطعمة ومشروبات تجعلك أكثر قلقا.. إليك البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إذا حاولت تناول طعام صحي، فقد تختار الأطعمة التي يمكن أن تجعلك قلقًا أو مكتئبًا دون أن تدرك ذلك.

ونشارك معكم قائمة من الأطعمة التي يجب تجنبها والتي يجب أن تتناولها، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- عصير الفاكهة:

يبدو عصير الفاكهة كمشروب صحي في البداية، لكن الفاكهة تحتوي على شيء مهم لا يحتوي عليه العصير: الألياف تبطئ معالجة الدم للطاقة، وبدون الألياف، يمكن أن يمنحك العصير اندفاع السكر، ما قد يتسبب في الانهيار والحرق، ويجعلك جائعًا وغاضبًا، بدلًا من ذلك، حاول شرب الماء وتناول ثمرات الفاكهة.

2- المشروبات الغازية:

ربما يُعرف عن عصير الفاكهة على الأقل بعض الفوائد الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن، ولكن لا تحتوي المشروبات الغازية على ذلك حتى.

ومع كل السكر الموجود بها، تكون المشروبات الغازية غير صحية، بل وقد يكون لها صلة كبيرة بالاكتئاب.

3- العيش الأبيض:

إذا كنت ترغب في تناول قطعة من الخبز المحمص في الصباح، أو كنت تحب السندويشات فقط، فحاول تجنب استخدام العيش الأبيض، يتحول طحينه الأبيض عالي المعالجة بسرعة إلى سكر الدم، ما يجعلك عرضة للاكتئاب لست مضطرًا إلى تناوله، جرب بديلًا من الحبوب الكاملة، أو جرب دقيق الشوفان على الإفطار بدلاً من ذلك.

4- الدوناتس:

قد يكون الدوناتس وجبة فطور مناسبة مع كوب من القهوة، ولكن يجب أن يكون الابتعاد عنه في بعض الأحيان، خاصة إذا كنت تريد تجنب القلق والاكتئاب، إنها مليئة بالدهون والطحين الأبيض والكثير من السكر والقليل جدًا من الألياف، إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة سريعة، فإن الشوكولاتة الداكنة هي الخيار الأفضل، فهي تقلل من مستويات الكورتيزول، ما يقلل من القلق.

5- الكاتشب:

الكاتشب مليء بالكثير من السكر وفي حين أن هناك بدائل أخف، إلا أن محلياتها الصناعية مرتبطة أيضًا بالقلق والاكتئاب، جرب الطهي باستخدام الطماطم الطازجة وصنع الصلصة الخاصة بك.

6- الصويا صوص:

إذا كنت حساسًا للجلوتين، فإن الأطعمة التي تحتوي عليه يمكن أن تسبب لك القلق أو الاكتئاب، في حين أن هذه مشكلة معروفة في المخبوزات، فقد تكون أيضًا مشكلة مع صلصة الصويا، إذا كنت ترغب في إضافة بعض النكهة الخفيفة إلى طعامك، فقد يكون زيت الزيتون بمثابة بديل صحي.

7- الدجاج المقلي:

يحتوي الدجاج المقلي، ومعظم الأطعمة المقلية بشكل عام، على دهون غير صحية تتعارض مع الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من اللحوم، إذا كنت في حالة مزاجية للدواجن، جربها بطريقة غير القلي في الزيت.

8- المشروبات السموذي:

عندما يتعلق الأمر بالتجميد المشروبات والعصائر، فإن السكر ليس هو المشكلة الوحيدة، ولكن أيضاً زيوتها المهدرجة جزئيًا، تساعد على القلق والاكتئاب، إذا كنت بحاجة إلى شيء حلو، جرب الزبادي بدلاً من ذلك.