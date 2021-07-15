لماذا تلد بعض النساء الأولاد فقط أو البنات فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هناك العديد من العائلات لديها أطفال من جنس واحد فقط، ما قد يجعلهم يتساءلون دائمًا عن سبب حدوث ذلك، والكثير من الأشخاص يحاولون فهم سبب إنجابهم لعدة أطفال من نفس الجنس، وكيف يمكنهم إنجاب ولد أو بنت.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، الأسباب وراء هذه الظاهرة، وفق ما أوضح موقع "brightside".

1- من المستحيل وجود يحدد إنجاب البنات أو الأولاد فقط

في حين، هناك اختلاف بين عدد الإناث والذكور في معظم العائلات، وهناك من لا يستطيعون إنجاب الأولاد أو البنات، يعتقد البعض أن إنجاب إناث فقط أو ذكور فقط له سبب جيني وراثي في الأسرة، إلا أن الباحثين لم يجدوا حتى الآن أي دليل يثبت علاقة الجينات بذلك، ربما يغير العلماء رأيهم في مرحلة ما، ولكن في الوقت الحالي، لا توجد أية طريقة تؤثر فيها جينات عائلتك على إنجابك لجنس معين من الأطفال.

2- الأب هو الذي يحدد جنس المولود

بينما يعتقد بعض الناس أن جنس الطفل يعتمد على الأم لأنها من تحمله، إلا أنه في الواقع يعتمد على الأب، وبما أن الحيوانات المنوية تحمل الكروموسومات لكلا الجنسين، فإن بعض الحيوانات المنوية تحمل كروموسومات X للفتيات، بينما تحمل أخرى كروموسومات Y للأولاد، بينما تحمل المرأة 2 X كروموسوم، يعتمد جنس المولود الجديد على الحيوانات المنوية (X أو Y) التي تدخل بويضة الأنثى.

3- تزيد احتمالية إنجاب الفتيات في أوقات التوتر

على الرغم من أن العلماء وجدوا بعض العوامل التي تؤثر على جنس الجنين، إلا أنه ثبت أن النسبة بين جنسي المواليد تتغير في أوقات التوتر والشدة، مثل الكوارث الطبيعية، قد يكون ذلك بسبب الضغط الذي تتعرض له الأمهات الحوامل.

4- تناول أغذية معينة يزيد من فرص إنجاب البنات

لقد ثبت أن تناول أطعمة معينة يزيد من فرص الحمل بالإناث، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تقليل الملح وتناول الكثير من منتجات الألبان إلى زيادة فرص إنجاب طفلة، ومن ناحية أخرى، فإن الأمهات اللائي يمتلئ نظامهن الغذائي بأطعمة غنية بالصوديوم والبوتاسيوم هم أكثر عرضة لإنجاب الذكور.