عبدالله رشدي يوجه رسالة إلى حلا شيحة: توبتك مرفوضة.. ومعز قدوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادته لم يترك الداعية عبد الله رشدي جدلًا إلا وشارك فيه، ليقرر التعليق على أزمة الفنانة حلا شيحة، المُثارة حاليًا، بعد أن تبرأت من مشاهدها في فيلم «مش أنا»، بطولة الفنان تامر حسني.

وشارك «رشدي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو موجه للفنانة بعنوان: «توبتك مرفوضة»، متحدثًا عن الهجوم الذي طالها منذ صباح اليوم.

وقال عبد الله رشدي، خلال المقطع: «الناس بتنفر من يريد الرجوع إلى الله، الناس دي مش فاكرة إن هناك يوم قيامة ويوم حساب، الناس اللي بتنفر، أو تتريق عليهم، ويحبطوا عزيمتهم، هتقولوا لربنا أيه؟»

وتابع: «كلنا عارفين الفنانة حلا شيحة بلاش تكون شغلتنا أن اللي يقرب من ربنا نوقفه، أنت لا عملت الواجب وتبت ولا سبتي غيرك يتوب يعني، والرجالة اللي بيتريقوا ليه نسف على الناس».

وأضاف: «معز مسعود نموذج وقدوة الشباب هتقلده، لأن الرجل قدر، وكان قادر ياخد بأيد فنانة وأخرى، وأن يكون له تأثير، هو شاب وله تأثير على غيره، إللي احنا فيه ده حرب أفكار وايدولوجيات».

حلا شيحة تتبرأ من مشاهدها في الفيلم

وكتبت حلا شيحة، منشورًا عبر «إنستجرام»، مصحوبًا بصورة بوستر فيلم «مش أنا»، تبرأت خلالها من دورها في الفيلم، وانتقدت الفن، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي انه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

وأضافت الفنانة حلا شيحة: «بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت ذلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى.. أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني، لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا، يبقي باطل، وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا».

واختتمت حلا شيحة منشورها الطويل، برسالة أخرى للفنان تامر حسني: «شوف الفيديو وتاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا كلنا بنغلط، بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَات وَكَانَ ٱللَّهُ عفُوا رَّحِیما}.. الله على كلام الله وجماله، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».