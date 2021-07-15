خطوبة خالد عليش.. معلومات قد لا تعرفها عن خطيبته ميرهان عمرو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوبة خالد عليش، جذبت أنظار المتابعين بعدما أعلن الإعلامي خالد عليش، خطوبته على الإعلامية ميرهان عمرو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر «عليش» عدة صور من الخطوبة، ظهر فيها بإطلالة «سيمي فورمال» مرتديًا بدلة فاتحة اللون، كما تألقت ميرهان بفستان أبيض قصير، بأكمام مروحية من الشيفون، مع المكياج الترابي المميز، والشعر المنسدل ذو الأطراف الويفي.

وعلق الإعلامي الشهير على الصور: «كملت الحتة الناقصة».

من هي ميرهان عمرو خطيبة خالد عليش؟

مذيعة رياضية عبر فضائية «أون تايم سبورت».

عملت في إحدى المحطات الإذاعية.

عملت بالصحافة بوقت سابق.

يتابعها مايقرب من ربع مليون متابع عبر الإنستجرام.

علقت على الخطبة عبر حسابها الشخصي على «الإنستجرام» مدونة: «رسميًا أنا في الكنافة».