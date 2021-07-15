هل للصداع المزمن علاقة بالأمراض الخطيرة؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد من الصداع من أكثر الأشياء التي يعاني منها الكثيرون بشكل دائم ومستمر، وفي كثير من الأحيان يكون الشعور بـ الصداع المزمن لفترات طويلة، قد يدل على الإصابة بأمراض خطيرة، ما يجعل المريض يتوجه على الفور للطبيب لمعرفة سبب الشعور بالصداع بشكل دائم ومستمر.

وبالرغم من أن الشعور بالصداع قد يكون عرضًا عابرًا، ولكنه في كثير من الأحيان يكون مرتبطًا بأمراض خطيرة، ونرصد من خلال هذا التقرير الأمراض الخطيرة التي قد يشير الشعور بالصداع إلى الإصابة بها، وفق حديث دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد لـ«هن»، كالتالي:

هل الشعور بالصداع المزمن يدل على الإصابة بأمراض خطيرة؟

قال دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد، إنه في كثير من الأحيان يشعر الإنسان بالصداع نتيجة للإرهاق الشديد، ولكن قد يشير الصداع المزمن إلى الإصابة بأمراض خطيرة، ومنها:

الأمراض الخطيرة التي يشير إليها الصداع المزمن

ارتجاج في المخ: قد يشير الصداع المزمن إلى الإصابة بالارتجاج في المخ إذا تعرض المريض إلى الإصابة في الرأس، وعند الشعور بالصداع خلال 10 ساعات من الإصابة في الرأس، قد يشير ذلك إلى الإصابة بالارتجاج في المخ.

الإصابة بالأورام: في حالة الشعور بالصداع المزمن، دون الإصابة في الرأس خلال مدة زمنية قريبة، يمكن أن يشير ذلك إلى الإصابة بالأورام.

تمزق الشريان السباتي: عند الشعور بالصداع المزمن مع وجود ألم في الرقبة والوجه يدل على وجود خلل في إحدى الشرايين السباتية الخاصة بالرقبة.

تجلط الأوردة الدماغية: في حالة الشعور بالصداع المزمن مع وجود ضعف في الكلام وضعف في البصر، فضلا عن حساسية العين ضد الضوء قد يشير ذلك إلى الإصابة بالتجلط في الجيوب الوريدية الدماغية.

الجفاف: إذا كنت تعاني من الصداع المزمن الذي يؤثر على ممارسة الرياضة قد يشير ذلك إلى الإصابة بالجفاف.