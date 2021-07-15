إعلامية شهيرة تدعم حلا شيحة: «يا سلام عندما تربح كفة الآخرة قبل الدنيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية الشهيرة، سالي عبد السلام، على موقف الفنانة حلا شيحة الأخير، بعد أن تبرأت من كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلمها الأخير «مش أنا» مع الفنان تامر حسني، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «جدعة اللهم بارك، وهى حرة، وعادي واقعي وقومي وارجعي وجاهدي!»

وتابعت «عبدالسلام» خلال منشورها على «فيس بوك»: «الجهاد على طاعة الله عبادة ويا سلام عندما تربح كفة الآخرة قبل الدنيا وفى الآخر إلا من أتى الله بقلب سليم، ده رأيي، مش هستنى هنا منتدى فتكات ولا رأى ورأى آخر هنا».

ولم يمر الكثير إلا وعادت سالي عبد السلام، للحديث مُجددًا: «شوفتوا عملتوه منتدى فتكات وأنا مردتش عليكوا ازاى؟! بس لازم تفهموا أنا بعلق على ايه، أنا معلقتش على أي حاجة تخص الشغل أو التمثيل ولا هعلق وإلا ضرر أي حد من تصرفات حد، أنا تعليقى على انها بتجاهد في طاعة صعبة ودنيا أصعب وبتروح وترجع والناس بتغلط فيها طيب ليه! ده النفس اللوامة جميلة!غير كدة لأ».

حلا شيحة تثير الجدل بسبب تامر حسني

وأثارت حلا شيحة، الجدل صباح اليوم، بعدما شاركت منشورا عبر «إنستجرام»، مصحوبا بصورة بوستر فيلم «مش أنا»، تبرأت خلالها من دورها في الفيلم، وانتقدات الفن، قالت فيه: «أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي انه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

وأضافت حلا شيحة: «بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت ذلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى.. أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني، لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا، يبقي باطل، وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا».